Spice Girls encienden la ilusión de sus fans con misterioso video: ¿Habrá reencuentro?

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Las Spice Girls volvieron a hacer de las suyas y esta vez no necesitaron un escenario para revolucionar a sus seguidores.

Un misterioso video publicado en redes sociales disparó nuevamente los rumores sobre un posible reencuentro del icónico grupo británico, justo cuando sus integrantes dejaron una fecha que mantiene a los fanáticos pendientes de lo que pueda ocurrir.

La publicación, repleta de referencias a la historia de la agrupación, no confirma todavía una nueva gira ni el regreso de las cinco integrantes, pero sí dejó suficientes pistas para que las redes comenzaran a especular.

Una pista que tiene a los fans haciendo cuentas

El video muestra un periódico ubicado en las famosas escaleras que aparecen en el videoclip de “Wannabe”, la canción que catapultó a las Spice Girls a la fama mundial en 1996.

La publicación reproduce un supuesto anuncio dirigido a seguidores capaces de cantar y bailar, además de mencionar a coleccionistas, amantes de la música y superfans.

El mensaje describe a las Spice Girls como un exitoso grupo femenino británico y recuerda algunos de sus grandes números en la industria. Pero la pista que más llamó la atención aparece al final: “10.09.2026 | 2pm BST”. Esa fecha y hora quedaron como la clave de una posible revelación.

Para aumentar todavía más la expectativa, el video utiliza “Wannabe” como música de fondo, una elección que difícilmente pasó desapercibida entre quienes llevan años esperando volver a ver juntas a las cinco integrantes.

¿Regresan Victoria, Geri, Mel B, Mel C y Emma?

La gran pregunta es si el anuncio significa finalmente el regreso de Victoria Beckham, Geri Halliwell, Mel B, Melanie C y Emma Bunton.

Por ahora, no existe una confirmación oficial de que las cinco hayan acordado una nueva gira o presentación. De hecho, los rumores sobre una reunión completa han sido recurrentes durante años y han encontrado diferentes obstáculos debido a los proyectos personales de cada integrante.

La última presentación de las cinco juntas ocurrió en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde interpretaron “Wannabe” y “Spice Up Your Life”. Posteriormente, cuatro integrantes realizaron la gira de 2019 sin Victoria Beckham.

Por eso, la posibilidad de volver a reunir a las cinco tiene un significado especial para los seguidores del grupo.

Aunque muchos fans ya hablan de una reunión, existe otra posibilidad. El misterioso anuncio podría estar relacionado con algún proyecto por el 30 aniversario de “Wannabe”, desde una reedición musical hasta algún lanzamiento especial.