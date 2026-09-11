¡South Park lo hizo otra vez! La serie cambia su nombre y lanza una nueva burla a Trump

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South Park vuelve a encender la polémica y esta vez lo hizo incluso antes del estreno de nuevos episodios. Los creadores de la famosa serie animada anunciaron el cambio temporal de nombre y, pasó de “South Park” a “South America”, en una nueva sátira dirigida a Donald Trump.

La ocurrencia llega después de las recientes decisiones y propuestas del presidente estadounidense relacionadas con rebautizar lugares utilizando la palabra “America”.

Trey Parker y Matt Stone aprovecharon el tema para llevarlo a la irreverencia, su terreno favorito. Así, el pequeño pueblo ficticio de Colorado pasó, al menos como parte de esta broma, a convertirse en todo un continente.

De South Park a South America: la nueva provocación

El anuncio fue realizado con el tono sarcástico que caracteriza a los responsables de la producción. Los creadores incluso hicieron referencias a compañías como Apple y Google, utilizando el humor para cuestionar el cambio de nombres de lugares y el respaldo de grandes empresas a algunas de esas denominaciones.

La decisión de llamar “South America” a la serie es una clara parodia de la incorporación de “America” en nombres geográficos promovida por Trump.

Entre los casos que han alimentado la sátira están el cambio del nombre del golfo de México a golfo de América en la documentación oficial estadounidense y otras iniciativas relacionadas con denominaciones geográficas.

Trump vuelve a ser blanco de South Park

No es la primera vez que la actual administración estadounidense aparece en el universo de South Park.

Durante sus temporadas recientes, Parker y Stone han convertido al republicano y a figuras de su gobierno en protagonistas de varias de sus historias, manteniendo el estilo provocador que ha acompañado a la producción desde su estreno.

La relación entre la serie y la Casa Blanca ya había generado controversia en 2025, cuando uno de sus episodios realizó una fuerte parodia del mandatario.

La reacción de la administración fue pública, mientras que los creadores continuaron defendiendo su libertad para utilizar la sátira como parte del programa.

La expectativa crece ante el próximo estreno de la temporada 29, previsto para el 16 de septiembre de 2026. Por ahora, el cambio a “South America” ha sido presentado como una acción satírica y no como una transformación definitiva de la histórica marca de la serie.