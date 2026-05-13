Shakira vuelve a la polémica tras acusaciones por su junte con Anitta

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Shakira y Anitta vuelven a estar centro de la controversia, pero esta vez no por el éxito de su más reciente colaboración musical, sino por una polémica inesperada precisamente relacionada con “Choka Choka”.

Y es que, en las últimas horas, trascendió la noticia sobre el reclamo por parte del dúo argentino Sarao TR en el que acusan públicamente a ambas artistas de un presunto plagio relacionado con su canción, al asegurar que existen similitudes con su tema “Atómica”, lanzada meses antes.

La controversia explotó luego de que las integrantes Tushka y Rebebe, compartieran un video comparando fragmentos de ambas canciones y parte de la estética visual utilizada en los proyectos.

"Shakira y Anitta nos copiaron": la "denuncia" que se hizo viral

En su publicación, las artistas argentinas afirman que notaron semejanzas desde el estreno del sencillo, aunque inicialmente pensaron que se trataba de una coincidencia.

“Shakira y Anitta nos copiaron. Hace muy poco sacaron esta canción y hace cinco meses nosotras lanzamos ‘Atómica’; son muy parecidas”, expresaron en redes sociales, según reportes difundidos por medios internacionales.

Sin embargo, las argentinas matizaron posteriormente sus declaraciones aclarando que no creen necesariamente que Shakira o Anitta hayan copiado de forma directa. En el video apuntaron más bien a la posibilidad de que productores o miembros del equipo tomaron inspiración de su trabajo.

No buscan demanda, pero sí reconocimiento

A diferencia de otros casos mediáticos, Sarao TR dejó claro que no está impulsando acciones legales inmediatas. De hecho, reconocieron que, aunque su canción está registrada, consideran complicado demostrar legalmente un plagio debido a que la melodía no sería idéntica.

Más que una batalla judicial, el dúo parece buscar visibilidad y reconocimiento. Incluso, en tono relajado, bromearon con la posibilidad de convertir la polémica en una futura colaboración musical.

Las argentinas pidieron a sus seguidores etiquetar a Shakira y Anitta para lograr que ambas conozcan la situación y reaccionen públicamente al debate.

Hasta el momento, ninguna de las "acusadas" han emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones. Tampoco se ha confirmado una investigación legal o reclamación formal ante tribunales.