Shakira llega al Chocó tras el terremoto y hace una promesa en beneficio de los niños

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La cantante Shakira llegó hasta Quibdó para conocer de primera mano el impacto que dejó el sismo de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y terminó anunciando un ambicioso plan para ayudar a recuperar uno de los sectores más golpeados.

Durante su visita anunció que su Fundación Pies Descalzos trabajará junto a la Fundación Howard Buffett en construir de 10 nuevas escuelas en el departamento, mientras que ella misma se comprometió a dedicar sus esfuerzos personales a la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.

El anuncio llega en medio de una emergencia que ha dejado severas consecuencias para las comunidades chocoanas y que afectó a más de 200 escuelas, de las cuales 40 quedaron completamente destruidas.

Shakira quiso ver con sus propios ojos la emergencia

La visita de Shakira a Quibdó ocurrió pocos días después del terremoto que golpeó el occidente de Colombia.

La cantante recorrió espacios educativos afectados y tuvo contacto con estudiantes y habitantes de la zona, en una región donde su fundación lleva más de dos décadas desarrollando proyectos relacionados con la educación.

La magnitud del desastre hizo que la artista decidiera involucrarse nuevamente de manera directa. Inicialmente se han recaudado 1,25 millones de dólares destinados a atender la emergencia y respaldar la recuperación de la infraestructura educativa.

De esa cantidad, Global Citizen y Live Nation aportaron 500.000 dólares cada una, mientras que CAF sumó otros 250.000 dólares.

La cifra representa un primer impulso para una reconstrucción que Shakira dejó claro que no será inmediata. La cantante pidió que la ayuda se mantenga durante las próximas semanas y meses, al considerar que la recuperación del Chocó necesitará un esfuerzo sostenido.

“Una escuela no es solo un edificio”: el mensaje de Shakira

Uno de los momentos más significativos de la visita ocurrió cuando la intérprete de "Soltera" explicó por qué la reconstrucción de los colegios debe ser una prioridad después de una tragedia de esta magnitud.

La cantante insistió en que una escuela representa mucho más que paredes, salones y pupitres. Es un espacio donde los niños pueden sentirse protegidos, continuar con su formación y mantener sus proyectos de vida incluso después de atravesar una situación traumática.

“Una escuela no es solo un edificio, es el lugar donde un niño está seguro, donde se desarrolla, donde sueña y donde se prepara para tener una oportunidad en la vida”, afirmó la artista.

También advirtió que cada día que un niño permanece fuera de las aulas supone una pérdida para su futuro.

El compromiso más concreto anunciado durante la visita fue la construcción de 10 nuevas escuelas en el Chocó. El proyecto forma parte de una estrategia de recuperación que busca tener impacto más allá de la atención inmediata provocada por el terremoto.

La alianza no es nueva. Howard Buffett ya ha trabajado anteriormente con Shakira en iniciativas educativas en Colombia. Durante la visita a Quibdó, el filántropo acompañó a la cantante y confirmó su disposición a respaldar nuevamente sus esfuerzos.

La intención es que estos nuevos centros educativos permitan que niños y adolescentes afectados por la emergencia puedan recuperar espacios adecuados para estudiar, reunirse con sus compañeros y continuar sus procesos de formación.