¿Se convertirá Alejandra Guzmán en abuela? La revelación que encendió las alarmas

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La reina del rock latino, Alejandra Guzmán, alborotó a la prensa tras dar a entender que se convertirá en abuela muy pronto, reavivando los rumores de un supuesto embarazo de su hija, Frida Sofía.

Fue en una conferencia mientras presentaba el tema Los que nos quedamos, una producción en honor a su madre, Silvia Pinal, quien falleció el pasado 28 de noviembre de 2024.

En medio de una ronda de preguntas y respuestas, los reporteros cuestionaron sobre las especulaciones en torno a Frida. Emocionada por la idea, dejó entrever que sus deseos de ser abuela podrían hacerse realidad.

"Hay rumores; así como tú, yo también estoy así (sorprendida), yo qué sé, ¡wow!", dijo mientras los periodistas la felicitaban. "Si voy a ser abuela, pues voy a ser muy yo; de por sí soy consentidora", agregó.

Reconciliación entre madre e hija

La relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía ha estado marcada por el distanciamiento. Sin embargo, esto habría cambiado tras la muerte de Silvia Pinal, cuando madre e hija retomaron la comunicación.

Durante el evento con los medios de comunicación, la intérprete confirmó el contacto con su hija, además de una esperada llamada por el Día de las Madres.

"Yo creo que deberíamos marcarle a Frida, porque ayer le marqué y le dije: '¿Cuánto tienes?'. No sé, nada más salió un video y vino una amiga muy chismosa a mi casa y me dijo", compartió.

"Pues no... yo dejo que ella haga su vida, así como mi madre me dejó que yo hiciera la mía, pero creo que soy buena", afirmó ante la pregunta sobre si era una guía para su hija.