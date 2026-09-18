Sandra Bullock revela cómo es su alimentación a los 62 años

Sandra Bullock volvió a estar en el centro de la conversación, esta vez no por una escena de Hollywood, sino por un detalle de su vida cotidiana.

A sus 62 años, la actriz contó cómo incorpora proteínas a su alimentación y sorprendió al revelar que incluso sus cafés de la mañana tienen un ingrediente adicional.

La confesión ocurrió durante su participación en el pódcast “Good Hang with Amy Poehler”, en medio de la promoción de “Hechizo de amor: La magia continúa”, la esperada secuela de la película que protagonizó junto a Nicole Kidman en 1998.

¿Qué come Sandra Bullock?

Durante una ronda de preguntas rápidas, Amy Poehler quiso saber cómo hace Bullock para consumir proteína. La respuesta de la actriz fue directa y mencionó que consume yogurt griego.

Pero no se trata de cualquier presentación. Bullock especificó que prefiere el yogurt griego espeso y con 0 % de grasa, una alternativa que aporta proteínas y también contiene nutrientes como calcio, además de probióticos y vitamina B12.

La actriz también explicó que su estrategia no termina en el desayuno. Para el almuerzo suele recurrir a una preparación sencilla como una ensalada con pollo desmenuzado, con la que vuelve a incluir una fuente importante de proteína dentro de su jornada.

El ingrediente que agrega a sus cafés

Uno de los detalles que más llamó la atención apareció cuando Bullock explicó qué hace con sus cafés matutinos. Según relató, les añade “pequeños péptidos de proteína”, una referencia a suplementos de péptidos que pueden incorporarse fácilmente a bebidas.

Otras publicaciones que recogieron sus declaraciones los identifican específicamente como péptidos de colágeno. La conversación, sin embargo, no se convirtió en una defensa absoluta de consumir cada vez más proteínas.

Con su habitual sentido del humor, Sandra Bullock incluso cuestionó qué podría ocurrir si se exagera con este nutriente.

“Siempre intento descifrar cómo incluirla”, comentó Poehler después de escuchar la rutina de su invitada. Bullock respondió con una broma sobre la posibilidad de que dentro de una década descubran que se excedieron con el consumo de proteína.