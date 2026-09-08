Salma Hayek se quita la ropa para celebrar sus 60 años ¡Mira las fotos!

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La actriz mexicana, Salma Hayek, compartió una serie de fotografías en las que aparece desnuda, en medio del agua y mostrando con naturalidad su cabello con canas, acompañadas de un breve pero contundente mensaje: “60 y agradecida”.

Salma Hayek no se quedó con nada

La publicación llega después de que la intérprete celebrara su cumpleaños el pasado 2 de septiembre y en un momento particularmente especial de su vida.

Más que una simple sesión fotográfica, el gesto de Hayek conecta con una postura que ha defendido durante años y es aceptar el paso del tiempo sin sentir la necesidad de esconderlo.

Las imágenes muestran a la protagonista de “Frida” disfrutando del agua mientras deja al descubierto sus canas y luce una expresión relajada.

“Felicidades a la reina de México”, “Forever icon”, “En efecto, Jesús es de Veracruz”, “Salma te ves wow”, “Acabas de hacer que 60 se vean increíbles”, “El Padre Tiempo debe estar enamorado de ti”, “Se ve increíble señorita”, son algunos de los comentarios que recibió.

Desafío a los estereotipos de la edad

El nuevo cumpleaños de Salma Hayek viene acompañado de un mensaje que ha estado presente en distintas etapas de su carrera. La actriz ha hablado abiertamente sobre el envejecimiento y ha cuestionado la presión que existe sobre las mujeres para aparentar menos años.

En 2025, durante una conversación con Vogue, explicó que no busca verse más joven, sino sentirse bien con la edad que tiene.

También ha defendido una belleza menos artificial y ha mostrado su rechazo a la idea de que las mujeres deban transformar constantemente su rostro para mantenerse vigentes.

Su relación con las canas es otro ejemplo de esa filosofía. Hayek ha explicado que se trata de su color natural y que no quiere dedicar el tiempo que le queda de juventud a fingir que es más joven.

Los 60 años también encuentran a Hayek atravesando una etapa familiar diferente. La actriz se convirtió recientemente en abuela por primera vez, después del nacimiento de François, hijo de su hijastro François Pinault Jr.

La propia Hayek ha mostrado públicamente la ilusión que le produce este nuevo papel familiar y ha compartido momentos relacionados con el bebé, al que cariñosamente llama “Panchito”.