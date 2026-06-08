Repostero maracucho conquista a Marc Anthony con el pastel del baby shower de su hija

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El talento venezolano sigue dejando huella más allá de las fronteras y, en esta oportunidad, fue un repostero maracucho quien se robó todas las miradas en uno de los eventos más comentados del mundo del espectáculo.

Javier Azócar se convirtió en protagonista del exclusivo baby shower de Marc Anthony y Nadia Ferreira, quienes celebraron la próxima llegada de su segundo retoño rodeados de familiares y amigos.

El pastel que encantó a Marc Anthony

La celebración estuvo marcada por una decoración elegante y delicada, acorde con la ocasión. Sin embargo, uno de los elementos que más llamó la atención fue el espectacular pastel elaborado por Azócar.

La pieza, inspirada en un cochecito de bebé, destacó por la perfección de sus acabados y la atención a cada detalle. Ositos, flores y delicados tonos pastel formaron parte de una composición que muchos calificaron como una auténtica obra de arte comestible.

Pero más allá de la impactante apariencia del pastel, lo que terminó conquistando a todos fue la reacción espontánea de Marc Anthony al probarlo.

Luego de cortar la torta y degustar el primer bocado, el intérprete de éxitos como “Vivir mi vida” no pudo ocultar su entusiasmo. Su expresión de sorpresa y satisfacción fue captada en video y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.

Al ser consultado sobre la creación del venezolano, el artista respondió con evidente emoción: “Lo máximo, exquisito, quiero más".

De comunicador social a referente de la repostería

Detrás de este éxito hay una historia de preparación, disciplina y visión empresarial. Javier Azócar es egresado de Comunicación Social de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (Urbe) y cuenta además con estudios de posgrado en Marketing realizados en Francia.

Lejos de limitarse a una sola profesión, el maracucho encontró en la repostería un espacio para fusionar creatividad, estrategia y arte, construyendo una marca que hoy goza de reconocimiento internacional.

Desde hace más de 15 años, Azócar ha desarrollado un estilo propio de decoración en el que combina técnicas innovadoras con una estética moderna y elegante.

A través de su empresa, Luma's Cake, ha impulsado propuestas que hoy forman parte de las tendencias más destacadas de la repostería artística a nivel global.