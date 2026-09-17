Reggaetonero puertorriqueño denuncia episodio de xenofobia en Chile

El cantante puertorriqueño Franco “El Gorila” denunció haber sido víctima de un episodio de xenofobia mientras se encontraba en un supermercado de Chile.

El artista compartió en sus redes sociales un video en el que expuso el tenso intercambio que sostuvo con una mujer que, según se escucha en la grabación, cuestionó su presencia en el país debido a su nacionalidad.

La situación ocurrió mientras el intérprete realizaba compras. Tras escuchar el comentario de la mujer, decidió sacar su teléfono y registrar parte de la conversación, que posteriormente publicó para mostrar lo ocurrido.

El reggaetonero expuso lo ocurrido

El video comienza con Franco preguntándole a la mujer qué había dicho. “¿Cómo usted me dijo?”, se escucha decir al artista.

La respuesta de la clienta fue directa: “Devuélvete a tu país”. El cantante volvió a preguntarle por qué debía hacerlo y, de acuerdo con el registro difundido, ella respondió que no quería a extranjeros en el país.

La conversación continuó mientras la mujer se alejaba del lugar. Franco intentó cuestionarla por sus dichos e incluso le preguntó si no le preocupaba que llamara a la policía para informar sobre lo ocurrido.

Franco “El Gorila” respondió ante las cámaras

Lejos de dejar pasar el episodio, el intérprete de “Sexo seguro” decidió documentarlo y hacerlo público. En otro momento del registro, mientras la mujer realizaba una compra, Franco expresó su molestia por la situación y lanzó una dura respuesta.

“Por gente como usted es que el mundo está como está”, manifestó el cantante antes de abandonar el lugar.

La publicación abrió una conversación en redes sociales sobre el trato hacia los extranjeros que viven en Chile y generó mensajes de apoyo al artista.

Medios locales también reportaron el episodio a partir del video publicado por el propio Franco, quien presentó lo ocurrido como un caso de discriminación por su nacionalidad.

El episodio ocurre después de varios años de residencia del artista en territorio chileno. Franco “El Gorila” se radicó en Chile en 2016, por lo que este 2026 cumple una década viviendo en el país, donde ha mantenido actividades relacionadas con la música.

La trayectoria del puertorriqueño está vinculada principalmente al género urbano y al reggaetón. Canciones como “He querido quererte” forman parte de su repertorio y contribuyeron a su reconocimiento dentro de la escena musical.