Reaparece rumor sobre supuesta muerte de Angélica María a los 81 años

En los últimos días ha estado corriendo en las redes sociales un fuerte rumor sobre la muerte de la actriz y cantante mexicana Angélica María a los 81 años.

En las plataformas aparecen fotografías con el rostro de la conocida "Novia de México" y con un lazo de luto.

Rumores en redes sociales

Las imágenes afirman que la artista había muerto, dejando al público paralizado al tratarse de una de las figuras más queridas, respetadas y emblemáticas de la televisión latinoamericana, con producciones que se mantienen en el recuerdo de muchos como “Muchacha italiana viene a casarse”.

Sin embargo, todo parece tratarse de un rumor completamente falso, ya que no existe ninguna información oficial de la muerte de Angélica María. Se trataría de imágenes manipuladas con Inteligencia Artificial (IA).

Los creadores de las imágenes sobrepasaron todos los límites al colocar videos de Angélica Vale llorando, informando la cancelación de los eventos y hasta anunciando los preparativos de los actos fúnebres de la mexicana, nacida el 27 de septiembre de 1944.

Ninguna de las publicaciones muestra información directa de familiares, representantes o personas cercanas a la actriz.

Videos creados con IA

En los últimos años el uso de la Inteligencia Artificial se ha utilizado para crear múltiples noticias de muerte de diversos artistas, como Marco Antonio Solís "El Buki", a quien también le realizaron un video anunciando que había muerto a los 66 años.