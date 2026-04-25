La enfermedad que azotó a Angélica María por 10 años sin saberlo

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Por mucho tiempo “La novia de México”, Angélica María atravesó por un diagnóstico inesperado que cambió su vida: padeció Síndrome de Cushing. A lo largo de 10 años luchó contra los síntomas sin saber de qué se trataba.

Su cambio físico, metabólico y fisiológico eran evidentes en su cuerpo, en su momento la actriz probó todo tipo de dietas, ejercicios y disciplinas para mejorar su salud, pero sus esfuerzos fueron en vano.

Gracias a un diagnóstico oportuno pero tardío de un endocrinólogo con reconocimiento en Monterrey, el doctor Siller le detectó la extraña enfermedad producida por el mal uso de la cortisona.

“Nunca imaginé el mal que me estaba haciendo porque cada vez que estaba ronca me auto recetaba un medicamento que me había dado un médico que no era otra cosa que cortisona algo que yo ni sabía Y es que antaño todo se curaba con esa medicina”, comentó para TVyNovelas.

Un cambio abrupto

Desde los años ochenta, Angélica María percibió los cambios y síntomas que se agudizaron con el tiempo. Llegó a subir hasta 32 kilos, cada vez se hinchaba más y se le agregaron otros problemas de salud como la pérdida de memoria.

“La cara, se me puso como una luna llena y en la espalda tenía una especie de joroba, que no se me quitaba con nada mi cuerpo Estaba totalmente deforme y yo me encontraba deprimidísima”, confesó durante la entrevista.

Angélica María supera la enfermedad

Tras pasar una crisis por la pérdida de su mánager, “La novia de México” se va a Estados Unidos para continuar con el tratamiento y buscar alternativas médicas para solucionar su problema.

Con una nueva visión de su enfermedad, Angélica comenzó a ver resultados. Antes de comenzar a grabar la telenovela “Rosalinda” empezó a bajar de peso inexplicablemente.

“Lo consulté con el médico y me dijo que por fin mi cuerpo se había desintoxicado de la cortisona”, contó la actriz en aquel 1999.