Querido actor de telenovelas anuncia la muerte de su hija: ¿De qué murió?

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Con mucho dolor, el actor de telenovelas Arturo Grado anunció el fallecimiento de su hija Ailani, de 19 años, el jueves 6 de agosto por medio de un doloroso comunicado.

“Quiero agradecer a mi exesposa, Cristina Echavarría, por ser una excelente madre y dedicarse todos estos años al cuidado de nuestra hija Ailani, y gracias a toda la gente por sus condolencias”, escribió en redes sociales.

Grado es conocido por su participación en producciones dramáticas como ‘Qué pobres tan ricos’ y ‘Por ella soy Eva’, ambas producidas por la casa de las telenovelas, Televisa. Además, actuó en ‘Como dice el dicho’ y ‘Sabadazo’.

¿De qué murió la hija del actor?

Aunque no se especificó la causa de la muerte, la revista TVNotas aseguró en su portal web que la jovencita de 19 años habría perdido la vida tras un infarto fulminante en la casa de su madre en Chihuahua, el 5 de agosto.

De acuerdo con la publicación, la hija del actor “fue diagnosticada con autismo desde pequeña, además de haber nacido con craneoestenosis, que implicó una cirugía”.

Ailani estuvo internada por dos meses en una clínica y, luego de ser dada de alta. Durante su estancia en la residencia “estuvo en estado parapléjico y con una traqueotomía para que pudiera respirar”; un mes después de salir del centro médico falleció.