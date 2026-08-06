Muere cantante de vallenato tras ser apuñalado por diferencias políticas

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El vallenato se tiñe de luto tras el fallecimiento de Óscar Sila Melo, mejor conocido en el medio artístico como “El Óscar del vallenato”, quien se encontraba recluido en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Valledupar.

Óscar fue agredido con un arma punzante en un episodio de violencia que carece de detalles, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el caso. En este sentido, el músico fue trasladado a un centro de salud donde fue atendido.

Sin embargo, días posteriores a la agresión, Óscar Sila Melo denunció demoras en el proceso de remisión para ser enviado a otro hospital con mejor atención. Debido a complicaciones de salud, el cantante de vallenato falleció esta semana.

Posible móvil del ataque

El hermano del músico explicó a los medios de comunicación que, presuntamente, “El Óscar del vallenato” fue agredido en una disputa por tendencias políticas.

“Él sufrió una agresión física, la denuncia ya fue establecida y está siendo materia de investigación por la Fiscalía. Vamos a esperar que se desarrolle el proceso normal, pero ya está identificada la persona y también los hechos”, expresó.