Querida cantante vive un infierno tras el acoso de su director: Pide justicia

Suscríbete a nuestros canales

La vocalista de ‘La Bella Luz’, Naldy Saldaña anunció su salida de la agrupación peruana tras presentar una denuncia contra César Sánchez Chavesta, director de la banda, quien la tocó indebidamente en reiteradas ocasiones.

“He tomado la decisión de cerrar una etapa importante”, afirma en el comunicado. Al mismo tiempo, salió a luz pública un video donde se muestra al hombre de 50 años sobrepasarse con ella en un lugar cerrado.

Las imágenes que circulan en redes sociales fueron grabadas por las cámaras de seguridad del establecimiento y luego publicadas por la propia artista para exponer la verdadera cara de quien fue su director.

En la toma se percibe a Sánchez Chavesta acercarse a Naldy Saldaña para tocarla y acorralar sin dejarla ir de sus garras.

El infierno de la cantante peruana

Durante el programa Magaly TV, la exvocalista de ‘La Bella Luz’ expuso entre lágrimas su cruel testimonio sobre el acoso vivido. Según cuenta, el acoso viene desde hace tiempo después de que Sánchez le confesara su gusto por ella.

“Viene y me intenta besar, me empieza a tocar... Yo logro soltarme y él me llama y yo ahora veo el video y ni siquiera entiendo yo, debe ser por el miedo, regreso porque pensé que me iba a decir algo, y me vuelve a agarrar más fuerte, empieza a meter la mano por todos lados y apretarme más fuerte y empiezo a forcejear”, explica muy afectada.

Por su parte, el pasado 18 de junio introdujo formalmente la denuncia; sin embargo, la falta de apoyo por parte de los dueños quienes nunca la respaldaron y el tener que ver cada día al agresor, le hicieron dar el paso definitivo y dejarlo todo en manos de la justicia.