Karely Ruiz tendrá justicia: Atrapan a uno de los implicados del robo

Suscríbete a nuestros canales

Después de vivir momentos de tensión por un robo a su propiedad, la creadora de contenido para adultos, Karely Ruiz, finalmente tendrá justicia tras ser detenido uno de los presuntos implicados.

Las autoridades del estado de Nuevo León han arrestado a un hombre identificado como Guillermo, de 30 años, como uno de los siete asaltantes que irrumpieron en el hogar de la influencer, por lo que fue trasladado al Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición del juez de control, quien determinará su situación legal conforme avance el proceso.

“Ya se detuvo a una persona responsable del delito; su reconocimiento se realizó mediante las pruebas científicas de huellas dactilares encontradas en el domicilio”, declaró una voz oficial del caso.

Mientras la investigación avanza para dar con el paradero de los demás sospechosos, fueron recuperadas algunas pertenencias que fueron sustraídas de la residencia en la madrugada del 29 de julio.

Karely Ruiz reacciona al arresto

Tras hacerse pública la noticia, Karely Ruiz reaccionó de forma positiva a través de una historia en su perfil de Instagram para celebrar. “¡Se hará justicia y la verdad saldrá a la luz!”, expresó, y agregó: “Poco a poco van cayendo las ratas”.

Jhon Echeverry, novio de la mexicana, también comentó la nota. “Poco a poco van cayendo las ratas”, dijo uniéndose a su novia.

Así fue el asalto a la propiedad

El 29 de julio, Karely y su pareja vivieron una noche aterradora luego de que un grupo de hombres ingresara a la residencia con el fin de llevarse objetos de valor y amedrentar a su esposo.

“Abrieron la puerta, se metieron. Golpearon a mi esposo, yo tenía mucho miedo, me hice del baño del miedo porque era algo que no lo podíamos creer, la verdad”, comentó en sus redes sociales.

Tras la agresión, los responsables escaparon con aproximadamente 20 mil pesos mexicanos, además de joyas y diversos aparatos electrónicos.