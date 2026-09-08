¿Qué le pasó a Barbara Eden? La estrella de “Mi bella genio” habla de su salud

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La preocupación se apoderó de los seguidores de Barbara Eden, la inolvidable protagonista de “Mi bella genio”, después de que la actriz cancelara a última hora una esperada aparición pública en Los Ángeles.

A sus 95 años, la noticia de una supuesta “enfermedad repentina” generó inquietud entre quienes han seguido su carrera durante más de siete décadas. Sin embargo, la propia actriz decidió salir al paso de las especulaciones y explicar qué había ocurrido realmente.

Barbara Eden niega padecer una enfermedad

Eden tenía previsto participar el pasado sábado 5 de septiembre en el Cinecon Classic Film Festival, donde recibiría el Cinecon Legacy Award por su extensa trayectoria artística.

Pero pocas horas antes del evento, los organizadores anunciaron que no podría presentarse debido a una “enfermedad repentina”.

El anuncio despertó preocupación, especialmente por la edad de la intérprete. Ante los mensajes de sus admiradores, Barbara Eden recurrió a sus redes sociales para aclarar que la situación no correspondía a una enfermedad grave.

La actriz explicó que su médico le había recetado recientemente un medicamento nuevo y que este le provocó efectos secundarios desagradables. Debido a las molestias, recibió la indicación de permanecer en casa mientras se resolvía la situación.

“Ha habido un pequeño malentendido. No estoy sufriendo de una enfermedad”, explicó Eden en su mensaje, con el que buscó tranquilizar directamente a sus seguidores.

Se quedó sin recibir personalmente el homenaje

La cancelación llegó precisamente cuando la actriz esperaba reencontrarse con el público y ser homenajeada por una carrera que supera los 70 años.

Aunque no pudo acudir al festival, el reconocimiento no fue cancelado. El Cinecon Legacy Award fue entregado en su honor y su antiguo compañero de reparto Pat Boone aceptó el galardón en su nombre.

La recordada Jeannie espera volver pronto

Barbara Eden alcanzó fama mundial gracias a su interpretación de Jeannie, la simpática y traviesa genio de la serie “I Dream of Jeannie”, conocida en español como “Mi bella genio”.

La producción de NBC se emitió entre 1965 y 1970 y convirtió a Eden en uno de los rostros más reconocidos de la televisión estadounidense.

Lejos de retirarse completamente de los reflectores, la actriz ha continuado vinculada a proyectos y apariciones públicas a lo largo de los años. Incluso recientemente manifestó su disposición a aceptar nuevos papeles si encuentra una historia que realmente despierte su interés.