Barbara Eden la estrella de "Mi bella genio" fue rechazada por tener "pechos pequeños"

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En 1965, la actriz estadounidense Barbara Eden logró el gran papel de su carrera en la serie “Mi bella genio” o “Sueño con Jeannie”. Una telecomedia que duró cinco temporadas, las cuales fueron un éxito rotundo, siendo muy recordada hasta la fecha.

Revelación de Barbara Eden

Previo a la gran llegada de Eden a la serie y a conquistar Hollywood, fue rechazada por un productor por tener “senos pequeños”, así lo reveló en una entrevista exclusiva para Entertainment Weekly.

Sin tapujos, la estrella de 95 años contó que fue un director de la compañía de casting de Warner Bros. quien le indicó que no era lo que ellos estaban buscando para lanzarla al estrellato en Hollywood, unas palabras que Barbara jamás podrá olvidar.

“Me dijo: ‘Esto es lo que quieren. Esta es una foto de mi hija. Tetas grandes’. Hoy en día no sería gran cosa, pero yo no fui criada para que un hombre de mi familia siquiera dijera la palabra ‘tetas’. ¡Dios mío, quedé en shock!”, comentó en la conversación.

El hombre fue mucho más allá y le comentó a una joven Barbara que debía ir a su casa, casarse y tener hijos, como cualquier otra mujer.

Decidida en su carrera

Lejos de sentirse mal o darse por vencida, la veterana artista siguió preparándose con clases de actuación, hasta que le llegó su gran oportunidad a los 33 años, cuando comenzó el rodaje de la serie “Mi bella genio”, que fue un éxito rotundo en todo el mundo.

En Venezuela, la serie fue transmitida por Radio Caracas Televisión y años más tarde, por Televen, teniendo gran popularidad en las pantallas nacionales.