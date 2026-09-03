Nuevas pistas apuntan a una posible infidelidad de Feid a Karol G

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A meses de que se confirmara la ruptura entre Karol G y Feid, las redes sociales están revolucionadas luego de que comenzara a sonar el nombre Nathalia Blanco Mathieu, conocida en redes como Natashby, quien sería el nuevo amor del reggaetonero colombiano.

Pero eso no es todo, pues, no se trata de una posible relación, es que Blanco podría haber sido la manzana de la discordia entre ambos artistas, tal como lo demuestran una serie de imágenes que los internautas se encargaron d revivir.

¿Cuándo Feid habría comenzado el supuesto romance?

La teoría tomó fuerza después de que Feid fuera visto en Marbella, España, a finales de julio de 2026, acompañado por una mujer que usuarios de redes identificaron como Nathalia.

Las imágenes rápidamente alimentaron las versiones de un posible romance, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente que exista una relación sentimental.

En redes sociales, algunos internautas comenzaron a ubicar el supuesto inicio de la relación entre septiembre y noviembre de 2025, mientras otras teorías apuntan específicamente a octubre.

El detalle que encendió la polémica es que esas fechas coincidirían con los últimos meses de la relación de Feid y Karol G.

Los seguidores aseguran haber encontrado posibles coincidencias en fotografías y publicaciones de Nathalia, entre ellas zapatos, prendas de vestir y otros detalles que, según sus interpretaciones, podrían estar relacionados con el intérprete de “Luna”.

Sin embargo, estas supuestas “pistas” no constituyen una prueba de una relación ni permiten establecer cuándo habría comenzado algún vínculo entre ambos.

El mediático amor de Karol G y Feid

La historia entre Karol G y Feid había comenzado mucho antes de que hicieran pública su relación. Los artistas fueron vinculados sentimentalmente desde 2021 y finalmente hicieron evidente su romance en 2023.

En marzo de 2024, además, la cantante compartió públicamente una fotografía en la que aparecía tomada de la mano con el Ferxxo. Durante 2025 todavía existían señales públicas de cercanía.

En octubre, incluso, Karol G habló de “Verano Rosa”, la colaboración que ambos incluyeron en Tropicoqueta, y se refirió en presente a la persona que la hacía sentir ese “verano perfecto”. Para ese momento, los rumores de separación ya circulaban con fuerza.

Meses después, en enero de 2026, TMZ reportó que la pareja había terminado discretamente tras aproximadamente tres años de relación. Fuentes citadas por el medio aseguraron que la separación había sido amistosa y que ambos permanecían en buenos términos.