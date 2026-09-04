Nicole Kidman se atreve con todo y paraliza Los Ángeles con un sensual vestido

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A sus 59 años, Nicole Kidman volvió a acaparar todas las miradas. La actriz australiana apareció el pasado 31 de agosto en Los Ángeles para una celebración especial de ‘Practical Magic 2’, la esperada continuación de la película de 1998 que protagonizó junto a Sandra Bullock.

Para la ocasión, Kidman apostó por un estilismo que parecía salido directamente del universo de las hermanas Owens. La intérprete lució un vestido negro de encaje con transparencias, una elección atrevida que encajó perfectamente con la estética oscura y misteriosa de la producción.

Nicole Kidman apuesta por un look gótico y sensual

El vestido se convirtió rápidamente en el protagonista de su aparición. El diseño, de Atelier Versace, combinó el encaje negro con transparencias estratégicas y una silueta asimétrica que dejaba una de sus piernas al descubierto.

El estilismo fue completado con un choker negro a juego y zapatos cubiertos de encaje, mientras que Kidman llevó su característica melena rubia suelta, con ondas y volumen en la parte superior.

El maquillaje se mantuvo mucho más natural, con tonos rosados que equilibraron la intensidad del vestido.

La actriz parecía abrazar la estética gótica asociada con ‘Practical Magic’, cinta en la que interpreta a Gillian Owens, una de las hermanas pertenecientes a una familia de mujeres con poderes mágicos.

El esperado reencuentro con Sandra Bullock

Uno de los momentos más especiales de la jornada fue el encuentro entre Kidman y Sandra Bullock, quien nuevamente interpreta a Sally Owens.

Casi tres décadas después del estreno de la primera película, ambas actrices regresan a los personajes que marcaron una etapa de sus carreras. La nueva producción retoma el universo de las hermanas Owens y vuelve a poner en pantalla la relación entre Gillian y Sally.

La secuela está dirigida por Susanne Bier y cuenta también con nuevas generaciones de personajes interpretados por actrices como Joey King y Maisie Williams, mientras que Kidman y Bullock participan además como productoras.