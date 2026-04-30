Muere Roger Sweet, creador de He-Man, tras perder la batalla con su enfermedad

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Roger Sweet, diseñador estadounidense reconocido por ser una de las mentes clave detrás del nacimiento de He-Man y la franquicia Masters of the Universe, falleció a los 91 años tras una batalla contra la demencia, según confirmó su entorno familiar.

Su muerte supone el adiós a uno de los grandes nombres de la industria del juguete y del entretenimiento de los años 80, responsable de dar forma a uno de los personajes más emblemáticos de toda una generación.

Problemas de salud de Roger Sweet

En los últimos meses, la salud de Sweet se había deteriorado considerablemente. Su esposa, Marlene, había compartido públicamente que el diseñador padecía demencia y atravesaba una situación delicada, agravada tras una caída que derivó en complicaciones médicas importantes.

La familia incluso recurrió a una campaña de recaudación para costear los elevados gastos de atención especializada, lo que movilizó a miles de fanáticos de He-Man alrededor del mundo. La respuesta fue inmediata y muchos contribuyeron para apoyar al creador.

La muerte de Roger Sweet llega en un momento especialmente simbólico para la franquicia. Este 2026 está previsto el estreno de una nueva película live-action de “Masters of the Universe”, lo que ha reactivado el interés por la historia original y sus creadores.

He-Man cambió la historia de Mattel

Roger Sweet trabajó durante décadas en Mattel, donde fue pieza fundamental en el desarrollo creativo de nuevas líneas de juguetes. Tras perder la oportunidad de comercializar figuras de “Stars Wars”, la compañía necesitaba urgente una franquicia para poder competir en el mercado.

Fue entonces cuando Sweet en los años 70 impulsó el concepto que terminaría convirtiéndose en un fenómeno global. A partir de varios prototipos y una visión clara del héroe perfecto para el público infantil, nació He-Man, un guerrero musculoso, poderoso y visualmente inolvidable.

El personaje debutó oficialmente en 1982 y poco después explotó con la llegada de la serie animada “He-Man and the Masters of the Universe”.