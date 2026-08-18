Muere de forma repentina exreina de belleza a días de cumplir año

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El mundo de los concursos de belleza quedó de luto tras conocerse la muerte de la exreina de belleza, Putri Andriani Juficha, representante de Indonesia en el Miss Earth 2025 y primera finalista de Miss Grand Indonesia en el mismo año.

La joven falleció a los 25 años y la noticia fue comunicada precisamente el viernes 14 de agosto, fecha en la que habría celebrado su cumpleaños número 26.

Miss Grand Indonesia despide a Putri Juficha

La organización recordó a la joven con un mensaje de despedida en redes sociales, donde lamentó profundamente su fallecimiento y destacó la huella que dejó durante su participación en el certamen.

El mensaje estuvo acompañado de palabras de cariño para sus familiares y personas cercanas, además de una reflexión sobre lo prematuro de su partida. “Tu viaje con nosotros ha llegado a su fin demasiado pronto”, expresó la organización.

Hasta el momento, no se ha revelado públicamente la causa de muerte de Putri Andriani Juficha, ni se han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento.

Putri Andriani Juficha y su trayectoria

La joven consiguió reconocimiento en Indonesia gracias a su participación en el Miss Grand de ese país en su edición de 2025, donde se convirtió en primera finalista. Ese resultado le permitió llegar a una competencia internacional y representar a su país en Miss Earth 2025.

Durante su paso por los concursos no se limitó a la preparación de pasarela. También utilizó su exposición pública para promover iniciativas relacionadas con el cuidado del planeta, entre ellas el reciclaje, la reducción de contaminación en los ríos y mejoras en distintas comunidades.

Su compromiso con estas causas fue uno de los aspectos que más destacó de su perfil. La organización de Miss Earth también reconoció su interés por la educación ambiental y las iniciativas de protección del entorno.

La vida de Putri Andriani Juficha también estaba vinculada con otros proyectos personales. Además de su carrera en los concursos de belleza, estudiaba Derecho y desarrollaba una faceta artística como cantante.

La exreina había publicado música que permanecía vinculada a sus perfiles en redes sociales, su trayectoria profesional apenas comenzaba a consolidarse cuando su muerte puso fin de manera inesperada a sus proyectos.