Modelo de Playboy es acusada de robar a hombres mayores

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Recientemente salió a la luz el caso de una modelo de Playboy radicada en Los Ángeles, acusada de utilizar su imagen y carisma para cometer una serie de robos contra hombres mayores.

La protagonista del caso es Adva Lavie, una modelo de 28 años que también se hacía conocer bajo otro nombre en plataformas digitales. De acuerdo con autoridades del condado, enfrenta seis cargos por delitos graves, entre ellos robo residencial y uso indebido de información personal.

El presunto modus operandi de la modelo de Playboy

Según la investigación, Lavie habría utilizado aplicaciones de citas para acercarse a sus víctimas, principalmente hombres mayores con alto poder adquisitivo. Una vez ganada su confianza, lograba acceder a sus viviendas, donde presuntamente sustraía objetos de valor.

Las autoridades señalan que este patrón se habría repetido durante varios años, entre 2023 y 2025, lo que sugiere una estrategia planificada y sostenida en el tiempo.

De las revistas a los tribunales

Antes de enfrentar estos cargos, la modelo había logrado posicionarse en el mundo del entretenimiento para adultos y el modelaje. Participó en publicaciones reconocidas de Playboy y Penthouse y aseguraba ser pionera en ciertos espacios digitales de contenido exclusivo.

Sin embargo, ese perfil público contrasta ahora con la gravedad de las acusaciones. La Fiscalía del condado de Los Ángeles confirmó que el proceso judicial ya está en marcha, y que la acusada podría enfrentar más de una década en prisión si es declarada culpable.

Actualmente, Adva Lavie se encuentra en libertad bajo supervisión electrónica, con restricciones claras de no acercarse a las presuntas víctimas. Además, se ha declarado no culpable de todos los cargos.

Su audiencia clave está programada para abril, donde se definirá el rumbo de un caso que ya ha captado la atención mediática por su combinación de redes sociales, crimen y manipulación emocional.