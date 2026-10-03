Megan Fox se suma a una campaña para la disfunción eréctil

Megan Fox es la nueva imagen de un tratamiento para la disfunción eréctil. La campaña para Ro Sparks, protagonizada por la actriz de 40 años, presenta un medicamento bajo prescripción de la compañía de atención médica.

Durante el comercial, Fox aparece con un traje rojo hecho a su medida con la píldora en la mano para mostrar el medicamento que promete ser la solución para muchos hombres.

“Hola, no soy Viagra. Soy Ro Sparks, un medicamento con prescripción para hombres”, dice la estrella de Hollywood en el comercial.

Con un guiño a la sensualidad de la actriz, Megan Fox usa un tono persuasivo para decir: “Si me recetan, aparezco directamente en tu puerta. No te preocupes, mi empaque es muy discreto”.

Ro Sparks respalda a Megan Fox

Para la compañía, tener a la sex symbol como imagen de su nuevo producto es un paso importante para su comercialización inmediata. Además, han invertido en grandes publicidades, incluida una en Times Square.

“Megan Fox tiene la capacidad de sacar el tema de la disfunción eréctil de un comercial y llevarlo al imaginario colectivo, a los programas, al feed, donde la gente ya está hablando de sexo”, afirmó Saman Rahmanian, cofundador y director de producto de Ro Sparks.