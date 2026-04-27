Media hermana de Karol G lanza duro mensaje contra su padre Guillermo Giraldo

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La familia de Karol G vuelve a estar en el centro de la conversación digital, esta vez por cuenta de Katerin Giraldo, su media hermana, quien decidió reaparecer en redes sociales con un mensaje cargado de dolor, reproche y resignación.

A través de sus historias de Instagram, la joven lanzó palabras directas hacia su padre, Guillermo Giraldo, dejando entrever una profunda herida emocional que, según sus propias declaraciones, lleva años sin sanar.

El contundente mensaje de la hermana de Karol G

“No tener el amor de una madre porque murió, duele. Pero no tener el amor de un padre que sí vive, mata!”, escribió en una de sus publicaciones, una frase que rápidamente generó reacciones entre seguidores y medios.

El mensaje no quedó allí. En otra historia, Katerin apeló a la fe y a la justicia divina, sugiriendo que su situación familiar ha superado cualquier intento de reconciliación.

“Dios y la biblia dicen que condenan el maltrato por parte de los padres, cuando no hacen una corrección amorosa sobre sus hijos”, expresó, dejando ver que su postura frente a su padre es definitiva.

Finalmente, cerró con una frase contundente: “Haz justicia, señor Jesús. Amén”, lo que muchos interpretan como un punto final en su intención de buscar atención o acercamiento por parte de Guillermo Giraldo.

Este pronunciamiento se da en medio de un contexto emocional complejo, marcado por la reciente pérdida de su tía y una distancia familiar que, según se conoce, lleva varios años.

¿Quién es Katherin Giraldo?

Katerin Giraldo es la media hermana de Karol G, Jessica y Verónica Giraldo, ya que es hija de Guillermo, fruto de una relación extramarital. Este origen marcó desde el inicio una dinámica diferente dentro del núcleo familiar.

Aunque en algún momento existió cercanía, con el paso del tiempo la relación se fracturó. Actualmente, Katerin se mantiene alejada tanto de su padre como de la reconocida artista, una distancia que incluso se ha hecho evidente públicamente.

La joven ha construido su vida lejos del foco mediático de su hermana, desarrollándose como empresaria, estilista y creadora de proyectos propios, sin depender de la fama de Karol G. Sin embargo, su historia personal ha estado marcada por episodios sensibles.

Además, reportes indican que la comunicación con su padre y parte de la familia se rompió hace años, en medio de desacuerdos y situaciones personales que nunca se resolvieron. Desde entonces, su relación con el núcleo Giraldo ha sido prácticamente inexistente en el ámbito público.