Maluma y Karol G desatan furor en los AMAs 2026: el encuentro viral de los colombianos

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Maluma y Karol G protagonizaron uno de los momentos más comentados de los American Music Awards 2026 luego de coincidir en la alfombra azul del evento y compartir un inesperado y cercano encuentro que rápidamente incendió las redes sociales.

La escena ocurrió durante la llegada de las celebridades al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde ambos artistas desfilaron por separado ante cámaras y medios internacionales.

Sin embargo, bastaron unos segundos para que el ambiente cambiara por completo cuando los dos colombianos se encontraron frente a los fotógrafos y comenzaron a posar juntos entre sonrisas, abrazos y conversaciones espontáneas.

El estilo de Maluma y Karol G robó miradas

Además del inesperado encuentro, ambos artistas captaron la atención por sus apuestas de moda sobre la alfombra azul. Maluma apareció con un elegante traje gris de corte clásico, acompañado por accesorios discretos y un look sobrio.

Karol G, por su parte, apostó por una propuesta más arriesgada y llamativa. La cantante lució una falda negra de gran volumen combinada con un top tejido con transparencias, consolidando una imagen poderosa y sofisticada.

En medio del encuentro, los paisas intercambiaron abrazos y elogios. El reggaetonero insistió una y otra vez lo bien que se veía su colega, mientras que ella, también respondía con amabilidad, demostrando que, mantienen una linda amistad y relación profesional.

Karol G brilló dentro de la ceremonia

La noche fue especialmente importante para Karol G, quien además de convertirse en tendencia por su encuentro con Maluma, también tuvo una participación destacada durante la gala de los AMAs 2026.

La artista interpretó en vivo “Ivonny Bonita”, una presentación que recibió elogios por su puesta en escena, energía y propuesta visual.

En la ceremonia, ‘La Bichota’ recibió el Premio Internacional a la Excelencia Artística, un reconocimiento que no se entregaba desde 2009 y que reafirma el impacto global que ha alcanzado su carrera en los últimos años.

Mientras tanto, Maluma también se robó la atención de la prensa internacional por su presencia en la gala y por el entusiasmo con el que cantó en tarima.