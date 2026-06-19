Maite Perroni sale en defensa de su esposo Andrés Tovar tras presunto fraude

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La cantante y actriz Maite Perroni esperó un tiempo prudencial para salir en defensa de su esposo, Andrés Tovar, productor acusado de fraude millonario que afectó a Imagen Televisión.

Tras una larga trayectoria como productor, fue vinculado a proceso tras una denuncia presentada por la televisora, relacionada con un presunto fraude por 150 millones de pesos. Aunque Tovar se desligó de los señalamientos, la opinión pública ha sepultado su carrera y la de Perroni.

Además, explicó que el caso se debe a una demanda que él mismo interpuso para reclamar derechos de autor y pagos pendientes por su trabajo en programas como Sale el sol y Acércate a Rocío.

Maite Perroni, a capa y espada por Andrés

En entrevista para Quién, Maite Perroni argumentó que conoce a su pareja desde los 20 años y ha presenciado su crecimiento en los medios de comunicación.

“Yo vi a ese hombre, lleno de ilusiones, correr por los pasillos de Televisa hasta llegar a ser el productor de televisión que es el día de hoy, que ha trabajado para las compañías más importantes de entretenimiento de esta industria”, comentó.

De igual manera, resaltó las cualidades creativas y humanas en medio de fuertes señalamientos. También lamentó su disputa legal con la empresa de telecomunicaciones. “Es una pena lo que está pasando con Imagen Televisión”, dijo.

El apoyo incondicional de la familia

Para Andrés y Maite ha sido fundamental el respaldo incondicional de sus seres queridos, así como la unión y el recordatorio de “quién es cuando las circunstancias externas intentan definirlo”, expresó.

“Desde que inició este proceso, lo hemos vivido como familia con mucha unión, confianza y convicción. No ha sido fácil”, agregó.