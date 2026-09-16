Madre de Christian Nodal debuta como cantante con una emotiva canción

Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, sorprendió al público al retomar la música, una faceta que había dejado atrás durante años. La empresaria debutó como solista con “Regalo de Luna”, una canción profundamente personal que llegó a las plataformas digitales en una fecha especial.

El estreno ocurrió el 14 de septiembre, justamente el día en que su nieta Inti, hija de Nodal y Cazzu, cumplió tres años. La coincidencia fue suficiente para que los seguidores comenzaran a preguntarse si la canción tenía un destinatario muy especial.

La canción que Cristy Nodal guardó durante años

Cristy explicó en sus redes sociales que “Regalo de Luna” nació hace varios años y permaneció guardada hasta encontrar el momento adecuado para compartirla.

La canción habla de un amor profundo, puro e incondicional y de esa persona que llega a la vida para transformarla por completo. Su lanzamiento representa, además, el comienzo de una nueva etapa artística para la madre de Christian Nodal.

El tema fue presentado con un sonido de tango, una elección que también llamó la atención por la conexión de Inti y su madre con Argentina. La pequeña nació en ese país, mientras que Cazzu es argentina.

“Ay qué linda muñequita, Dios del cielo me mandó, mi presente, mi futuro, lo mejor que me ha pasado eres tú mi bella flor”, dice parte de la letra.

¿La canción está dedicada a Inti?

Aquí está el detalle. La fecha del lanzamiento coincide exactamente con el tercer cumpleaños de Inti y la letra habla de una niña a quien se describe como un regalo extraordinario.

Sin embargo, Cristy Nodal no confirmó que “Regalo de Luna” esté dedicada específicamente a Inti. Por eso, aunque la coincidencia ha generado numerosas interpretaciones entre los seguidores, no debe presentarse como una dedicatoria confirmada.

Otras publicaciones sobre el lanzamiento sí señalan que la canción terminó adquiriendo un nuevo significado alrededor de la nieta de Cristy. Además, el título cobra especial interés al relacionarlo con el nombre de Inti, que significa “Sol” en quechua.

Una canción que originalmente tenía otra historia

“Regalo de Luna” no fue escrita recientemente. La composición nació hace aproximadamente nueve años y originalmente estuvo relacionada con Amely González-Nodal, hija de Cristy, cuando cumplió 15 años.

Con el paso del tiempo, la canción permaneció guardada hasta que Cristy decidió recuperarla, darle una nueva producción y presentarla públicamente como parte de su regreso a la música.

El debut tampoco surge de la nada. Antes de convertirse en una figura vinculada a la carrera de sus hijos, Cristy tuvo experiencia como cantante de mariachi. Durante esa etapa conoció a Jaime González, quien posteriormente se convertiría en su esposo y padre de Christian Nodal.

Con el crecimiento de la carrera de su hijo, Cristy se alejó de los escenarios para concentrarse en su familia y acompañar el desarrollo profesional de Christian. Ahora decidió recuperar aquella faceta y hacerlo con una composición que lleva una fuerte carga emocional.