Lo que hizo Clara Chía tras la muerte de Lina, la abuela de Gerard Piqué

Suscríbete a nuestros canales

Gerard Piqué atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su abuela paterna, Lina Rovira Montsant, quien falleció a los 102 años. La despedida familiar se realizó en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Guim de Freixenet, en una ceremonia íntima.

El exfutbolista se mantuvo alejado de los focos durante el cortejo y permaneció varios metros detrás de sus padres, junto a algunos de sus primos y otros miembros de la familia.

Cortesía: Europa Press

Clara Chía estuvo a su lado durante la despedida

En medio de la tristeza, Clara Chía acompañó al exjugador del FC Barcelona y se convirtió en uno de sus principales apoyos durante la jornada. Las imágenes difundidas después del funeral muestran a la pareja junta en los alrededores del templo.

De acuerdo a las imágenes, Piqué se mostró visiblemente afectado por la pérdida, mientras que Clara intentó animarlo y sacarle una sonrisa en medio de la emotiva despedida.

La pareja intentó mantener un perfil discreto durante el acto, lejos de cualquier protagonismo. Para Piqué, la jornada estuvo centrada en despedir a una mujer que ocupó un lugar especial en su vida y en la de su familia.

Una de las ausencias fue la de los hijos de Gerard Piqué, Milan y Sasha, quienes no pudieron acudir a la ceremonia porque se encuentran en Estados Unidos junto a su madre.

Cortesía: Europa Press

¿Quién era Lina Rovira, la abuela de Gerard Piqué?

Lina Rovira Montsant falleció en su residencia de Sant Guim de Freixenet, localidad de la provincia de Lleida, a los 102 años. Era la madre de Joan Piqué y, de acuerdo a los reportes, era una persona muy cercana al español, quien la llamaba cariñosamente “Iaia Lina”.

La abuela de Piqué fue uno de sus grandes apoyos desde los primeros años de su carrera deportiva. El exdefensa del Barcelona solía presumir del orgullo que ella sentía por sus logros tanto con el conjunto catalán como con la selección española.

Ese vínculo hizo todavía más significativa la despedida. Después de la misa, Gerard protagonizó un cariñoso abrazo con sus padres y otros familiares, en un momento que reflejó la unión de la familia tras la pérdida.