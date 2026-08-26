Gerard Piqué está de luto: El exfutbolista llora la muerte de un familiar

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Gerard Piqué atraviesa el luto por la muerte de su abuela, Lina Rovira Montsant, a los 102 años. La matriarca de la familia era la madre de Joan Piqué, padre del exfutbolista del FC Barcelona.

El velorio se llevó a cabo en absoluta privacidad el pasado martes, entre las 5:00 p. m. y las 8:30 p. m., en Sant Guim de Freixenet, localidad en la que residía. Según reportaron medios internacionales, los padres de Gerard, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, estuvieron presentes en la ceremonia; sin embargo, él no pudo asistir.

Ante su ausencia en ese momento tan importante para su familia, Gerard Piqué se presentó en la misa funeral en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Guim, en Lleida. La pareja fue fotografiada por Europa Press en los alrededores del templo, cabizbaja y rodeada de sus seres queridos.

Hasta el momento no han informado la causa de muerte de la abuela de Gerard Piqué.

Lina Rovira, la matriarca de la familia Piqué

A pesar de la gran popularidad de su nieto, “Iaia Lina”, como le decían de manera cariñosa, se mantuvo alejada de los reflectores. Una de sus últimas apariciones en televisión fue en el programa El foraster, presentado por Quim Masferrer, donde conversó sobre el cariño hacia sus hijos y nietos.

En las pocas ocasiones en que fue mencionada por los medios españoles, estos reseñaban una relación muy cercana y afectuosa con Gerard Piqué.