La Met Gala cancela temática en honor a John Galliano: "Dolor causado"

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Hace unas semanas se anunció que la Gala del Met 2027 sería en honor a la creatividad, talento e ingenio del diseñador John Galliano. La celebración de la moda tenía al público emocionado por ver las escaleras del Museo Metropolitano de Arte, vestidas con las piezas del diseñador nacido el 28 de noviembre de 1960.

Polémica de John Galliano

El evento a realizarse en mayo de 2027 sería para celebrar la creatividad de Galliano, quien por años fue director creativo de casas de moda como Givenchy, Dior y Maison Margiela, su última dirección de 2014 a 2024.

Sin embargo, este lunes 31 de agosto se confirmó que “John Galliano: Horizons” queda cancelada debido a una fuerte polémica que vivió el diseñador hace algunos años, cuando fue arrestado en Francia por insultos racistas y antisemitas en contra de unas mujeres durante un café.

En su momento, la situación fue un gran escándalo en la industria de la moda, provocando comentarios de defensores de los derechos humanos, quienes, tras la revelación de que la Met Gala 2027 sería en honor a John, revivieron el escándalo.

Los grupos también recordaron un video en el que Galliano, una verdadera mente maestra de la moda, aparece haciendo declaraciones a favor de Adolf Hitler.

Comunicado en redes sociales

El propio diseñador emitió un comunicado destacando la triste situación y que siempre será un honor que una institución tan importante como la Met Gala lo eligió para tenerlo como temática.

“Que una institución a la que he admirado durante toda mi vida haya querido poner el foco en mi trayectoria creativa me ha conmovido más profundamente de lo que puedo expresar. Estaré siempre agradecido por la confianza, el cuidado y el rigor que Anna y todo el equipo del MET han aportado a este proyecto”, dice el texto.

Asimismo, destacó que sus palabras causaron mucho dolor en el pasado, especialmente a las comunidades judías y asiáticas, y que hoy se siente profundamente arrepentido.