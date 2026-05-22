La madre de Matthew Perry expone su dolor a dos años de la muerte del actor

Suscríbete a nuestros canales

El caso de la muerte de Matthew Perry volvió a conmocionar al mundo del espectáculo luego de que Suzanne Morrison, madre del actor de "Friends", publicara una desgarradora carta dirigida a la corte de California.

En el documento, la mujer acusa directamente a Kenneth Iwamasa, exasistente personal de la estrella, de traicionar la confianza de su hijo durante su lucha contra las adicciones.

A pocos días de que se dicte sentencia contra Iwamasa, la familia Perry decidió hablar públicamente sobre el profundo dolor que todavía enfrentan tras la muerte del actor ocurrida en octubre de 2023.

La carta que volvió a estremecer a Hollywood

Suzanne Morrison presentó la declaración ante el tribunal encargado del caso relacionado con la distribución ilegal de ketamina que terminó provocando la muerte del intérprete de Chandler Bing.

En el documento, la madre del actor asegura que Kenneth Iwamasa tenía la responsabilidad de cuidar a Matthew Perry y ayudarlo a mantenerse lejos de las drogas, especialmente considerando el historial de adicciones que el actor enfrentó durante años.

Sin embargo, según la familia, ocurrió exactamente lo contrario. “Confiamos en un hombre sin conciencia, y mi hijo pagó el precio”, aseveró Suzanne.

Morrison acusó al exasistente de facilitar el acceso a la ketamina e incluso de inyectarle la sustancia al actor pese a no tener ningún tipo de formación médica.

“En lugar de proteger a Matthew, ayudó e incentivó el consumo ilegal de drogas”, escribió la madre del actor en uno de los fragmentos más dolorosos de la carta.

El comportamiento del exasistente tras la muerte de Perry

Uno de los puntos que más impactó a la opinión pública fue la forma en la que Morrison describió la actitud de Kenneth Iwamasa después del fallecimiento del actor.

Según su relato, el exasistente permaneció muy cerca de la familia durante el funeral y el duelo, enviándole mensajes, canciones y acompañándolos emocionalmente, pese a que ya conocía su implicación en la investigación.

La madre de Perry confesó que hoy considera perturbador ese comportamiento y aseguró que incluso intentó mostrarse ante todos como alguien que había intentado salvar al actor.

“Se aferró a mí y a la familia como si fuera el bueno”, señaló Morrison en su declaración judicial.

Las hermanas de Matthew Perry también hablaron

La familia Perry decidió enfrentar el proceso judicial de manera conjunta. Madeline y Caitlin Morrison, hermanas del actor, también enviaron cartas al juez antes de la audiencia de sentencia.

Madeline recordó que uno de los momentos más difíciles tras la muerte del actor fue elegir la ropa que usaría durante el funeral. Según contó, Kenneth Iwamasa se mostraba más preocupado por repetir su versión de los hechos que por lamentar la pérdida de quien había sido su amigo durante años.

Por su parte, Caitlin Morrison aseguró que no siente “ninguna simpatía” hacia el exasistente y criticó el constante contacto que mantuvo con la familia durante el duelo.

Kenneth Iwamasa es una de las cinco personas acusadas dentro de la investigación federal por la muerte del estadounidense. Las autoridades sostienen que participó en una red ilegal que facilitó ketamina al actor durante sus últimos meses de vida.

La autopsia concluyó que Matthew Perry murió por “efectos agudos de ketamina” a los 54 años en su residencia de Los Ángeles.