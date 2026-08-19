La aparatosa muerte de Mathilde Favier, pieza importante de la marca Dior

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La moda francesa está de luto por la inesperada muerte de Mathilde Favier, una de las figuras más influyentes de las relaciones públicas del lujo, especialmente de Dior.

La directora de relaciones públicas de la reconocida firma falleció el lunes 17 de agosto de 2026 en un accidente de tráfico ocurrido en Deux-Sèvres, Francia. Su pareja, el reconocido productor de cine Nicolas Altmayer, también perdió la vida en el siniestro.

El accidente que terminó con la vida de Mathilde Favier

De acuerdo con las primeras informaciones a partir de datos de la Fiscalía de Niort, el automóvil en el que viajaban Favier y Altmayer fue embestido por un camión en la carretera departamental 938 al oeste de Francia, cuando iban rumbo a la Isla de Ré alrededor de las 16:00 horas.

Las circunstancias exactas todavía son investigadas y el caso fue abierto por homicidio involuntario.

La noticia causó un fuerte impacto en la industria de la moda, especialmente en Dior, donde Favier había construido durante años una red de contactos que la convirtió en una pieza fundamental para conectar a la marca con algunas de las celebridades más importantes del mundo.

La mujer que conocía a todo París

Nacida en París en 1969, Mathilde Favier comenzó a trabajar en la industria de la moda cuando apenas tenía 14 años. Su entrada al sector estuvo marcada por su tío Gilles Dufour, mano derecha de Karl Lagerfeld en Chanel, quien la introdujo en el universo de la alta costura.

Allí comenzó como becaria y aprendiz del legendario diseñador, compartiendo incluso oficina con Sofia Coppola, otra joven que posteriormente alcanzaría fama internacional.

Favier dejó los estudios siendo adolescente para incorporarse a la revista Glamour. Más tarde trabajó como relaciones públicas de Prada y, en 2011, llegó a Dior.

Durante su trayectoria colaboró con cuatro directores creativos, desde John Galliano hasta el actual responsable artístico, Jonathan Anderson. Su trabajo consistía, entre otras funciones, en gestionar los vínculos de Dior con grandes estrellas internacionales como Rihanna y Jennifer Lawrence.

Dior despide a una figura irreemplazable

La conmoción dentro de Dior quedó reflejada en las palabras de Delphine Arnault, presidenta y CEO de la firma, quien destacó el optimismo, el coraje y el talento de Favier, además de recordar su estrecha amistad con ella.

Jonathan Anderson también expresó su dolor y la describió como una persona especialmente cálida, positiva y elegante, cuyo trabajo y dedicación dejaron una huella profunda en la casa francesa.