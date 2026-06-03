Gata heredera de Karl Lagerfeld sufre las consecuencias de no cobrar su herencia

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Durante años, Choupette fue presentada como la gata más rica del mundo. Su nombre apareció en titulares internacionales, protagonizó campañas publicitarias y vivió rodeada de los lujos que caracterizaban la vida de su dueño, el legendario diseñador Karl Lagerfeld.

Sin embargo, detrás de esa imagen de opulencia se esconde una realidad muy distinta. A más de siete años de la muerte del káiser de la moda, la famosa felina todavía no ha recibido ni un euro de la millonaria herencia que supuestamente le fue destinada.

La fortuna que Karl Lagerfeld dejó a su gata

Cuando Lagerfeld falleció en febrero de 2019, comenzaron a circular informaciones sobre el destino de su patrimonio. Entre los posibles beneficiarios figuraba Choupette, la gata birmana de ojos azules que se convirtió en su gran compañera de vida y en una auténtica celebridad.

Diversos reportes señalaron que el diseñador habría reservado para ella una suma que alcanzaría los 150 millones de libras esterlinas, además de otros fondos destinados a garantizar que continuara disfrutando del estilo de vida exclusivo al que estaba acostumbrada.

El problema que mantiene bloqueada la herencia

Françoise Caçote, quien fuera ama de llaves de Lagerfeld y actual cuidadora de Choupette, reveló recientemente que ni ella ni la famosa gata han recibido dinero procedente de la herencia del diseñador.

Según explicó, la situación sigue atrapada en procesos legales que aún no han sido resueltos. Parte del problema radica en que la legislación francesa no permite que un animal sea heredero directo de bienes o cuentas bancarias.

Por ello, cualquier patrimonio destinado a una mascota debe gestionarse mediante terceros o estructuras legales específicas. A esto se suman disputas relacionadas con el testamento, cuestiones fiscales pendientes y desafíos jurídicos que han retrasado la distribución de la herencia.

De jets privados a una vida más tranquila

Durante la vida de Lagerfeld, Choupette disfrutó de privilegios que pocas mascotas podrían imaginar. Tenía asistentes personales, viajaba en aviones privados, aparecía en sesiones fotográficas y participaba en campañas publicitarias internacionales.

Su fama llegó a tal nivel que el propio diseñador aseguraba que era una estrella por derecho propio. Actualmente, la felina vive en París junto a Caçote y su familia.

Aunque ya no forma parte del extravagante universo que la rodeaba cuando Lagerfeld estaba vivo, continúa recibiendo todos los cuidados necesarios mientras se espera una solución definitiva al conflicto hereditario.