Kate Cassidy, novia de Liam Payne, admite estar lista para otra relación amorosa

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Después de más de un año enfrentando públicamente el duelo por la muerte de Liam Payne, Kate Cassidy sorprendió a sus seguidores al revelar que finalmente se siente preparada para volver al mundo de las citas.

La influencer de 27 años, quien mantuvo una relación de dos años con el exintegrante de One Direction, confesó a través de redes sociales que considera natural volver a abrirse al amor tras una pérdida tan significativa.

Kate Cassidy dispuesta a abrir su corazón

“Estoy lista para volver a tener citas”, expresó en una publicación que rápidamente se viralizó entre seguidores del cantante y medios de entretenimiento internacionales.

Kate explicó que volver a enamorarse no significa dejar atrás el recuerdo de Liam, sino aceptar que el duelo y el amor pueden coexistir. La creadora de contenido fue especialmente honesta al asegurar que siempre amará al cantante, independientemente de quién llegue a su vida.

“Siempre amaré a Liam y eso nunca cambiará”, afirmó, agregando que incluso piensa que hablará de él el día de su boda y durante el resto de su vida.

Sus declaraciones llegan un año y medio después del fallecimiento de Liam Payne, ocurrido en octubre de 2024 tras una caída fatal desde un hotel en Buenos Aires, Argentina, caso que conmocionó a millones de fanáticos en todo el mundo.

Su deseo de formar una familia

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la claridad con la que Kate habló de sus planes personales a largo plazo. La influencer confesó que desea casarse y convertirse en madre algún día, sueños que asegura compartía con Liam Payne durante su relación.

"Pero sí sé que me encantaba estar enamorada. Quiero tener hijos algún día, quiero formar una familia y sé que Liam querría eso para mí, y si las cosas fueran al revés, querría que él fuera feliz y se volviera a enamorar", confesó.

La declaración generó una ola de apoyo entre seguidores, quienes destacaron su valentía para mirar hacia adelante sin negar el vínculo emocional que todavía mantiene con el artista.

Kate también aprovechó para responder a quienes la han criticado por seguir hablando públicamente de Liam Payne. La influencer fue tajante al afirmar que cualquier futura pareja deberá aceptar que Liam seguirá siendo una parte importante de su historia personal.

“Jamás aceptaría a alguien que no se sintiera cómodo con que yo hablara de Liam”, aseguró. Con esta postura, dejó claro que no está dispuesta a borrar el pasado para construir una nueva relación.