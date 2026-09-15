“Katarsis” cruza fronteras: Annakarina conquista Colombia con su música

A tres meses del lanzamiento de “Katarsis”, su primer álbum de estudio, la cantante venezolana Annakarina llegó a Bogotá con una agenda llena de entrevistas y encuentros especiales.

La artista, nacida en Barquisimeto y radicada en Miami desde hace diez años, aprovechó su paso por Colombia para presentar las historias que dieron vida a las 13 canciones de su debut discográfico.

El viaje representa un nuevo capítulo en la expansión internacional de la carrera de Annakarina, quien actualmente mantiene la mirada puesta en los Latin Grammy, a los que su álbum fue postulado.

“Katarsis”: 13 canciones nacidas desde la emoción

Para Annakarina, el nombre del álbum no es casualidad. La cantante ha definido el proyecto como una liberación y como un recorrido por diferentes momentos de su vida emocional.

Cada canción parte de una historia y de una emoción concreta, una característica que se convirtió en el hilo conductor de la producción.

Entre los temas que forman parte de esta propuesta destacan “Gané perdiendo” y “Ahora empieza el adiós”, canciones con las que la venezolana busca conectar con quienes han atravesado experiencias similares de amor, pérdida, despedidas y reconstrucción personal.

El proyecto también cuenta con colaboraciones vinculadas a la escena musical latinoamericana, entre ellas la compositora Crisly Ospino y la cantante venezolana Reymar Perdomo.

Recorrió los medios más importantes de Bogotá

Durante su estadía en la capital colombiana, la artista cumplió una extensa gira de medios que la llevó por espacios como Gente 3.0, Bogotá Alerta, Canal Trece, Salió el Sol, Caracol TV, Radio Santa Fe, RCN, Red+mas, City TV y Tropicana.

En cada parada, Annakarina tuvo la oportunidad de hablar sobre el significado de “Katarsis”, el proceso detrás de sus canciones y las experiencias que vivió en el proceso creativo del mismo.

Según expresó, su paso por los medios más importantes de Colombia significó una enorme felicidad. Pero la agenda no terminó frente a las cámaras y los micrófonos. La cantante también llevó su música a un escenario bogotano.

El sábado 12 de septiembre, la criolla compartió con el público en un reconocido establecimiento de Bogotá, donde interpretó en vivo dos canciones de su primer álbum.

El encuentro le permitió tener un contacto más cercano con sus seguidores y presentar de primera mano una producción que nació desde experiencias personales y que ahora comienza a encontrar nuevos públicos fuera de Estados Unidos y Venezuela.

¿Quién es Annakarina?

Annakarina Osmi es una cantante y compositora venezolana nacida en Barquisimeto que lleva una década viviendo en Miami.

En 2026 dio un paso importante en su carrera con el lanzamiento de “Katarsis”, su primer álbum de estudio, una producción de 13 canciones concebida como una ventana a distintas experiencias de su vida.

Además de su faceta musical, Annakarina desarrolla proyectos relacionados con la creatividad y el emprendimiento, manteniendo firme su marca de ropa Kosmi 777 y su café con el mismo nombre.

Su propuesta artística apuesta por transformar experiencias personales en canciones, mientras busca consolidarse dentro de la nueva generación de artistas venezolanos con proyección internacional.