Junlián Gil apuesta por el perdón y la reconciliación con Marjorie de Sousa

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El conflicto que por casi una década ha mantenido distanciados a Julián Gil y Marjorie de Sousa podría estar entrando en una nueva y madura etapa. Tras viralizarse imágenes hechas con IA del galán y su hijo, el actor manifestó su disposición a establecer una relación cordial con su expareja, poniendo sobre la mesa el tema del perdón y la familia.

El argentino abordó la situación durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto, donde lamentó profundamente que el esperado momento fuera solo obra de la inteligencia artificial.

“Lamentablemente, son inteligencia artificial. Me gustaría que fueran reales; sé que en su momento va a llegar y espero que sea pronto”, declaró el argentino con evidente nostalgia.

El sueño de la foto familiar

Gil indicó que mantiene las expectativas muy altas de reunirse pronto con el menor. Además, señaló que, cuando el reencuentro se concrete de forma real, él no dudará en gritarlo a los cuatro vientos.

“Créanme que el día que eso pase, el que va a subir la foto soy yo, no va a ser un medio con inteligencia artificial, pero sí estaría padre que pase pronto”, confesó, y agregó: “Me imagino la foto tal cual la pusieron ellos, una foto familiar, es lo que nos merecemos todos. Es la mamá de mi hijo”.

Julián Gil apuesta al perdón: “Es familia”

A pesar del amargo conflicto, tanto público como legal, Julián Gil dejó en claro que no guarda rencor a Marjorie de Sousa.

“Es la mamá de un hijo mío. Independientemente de la lucha que tengamos legal y lo que haya pasado, es la mamá de Mati. Es familia. La verdad es que yo no soy el que la tiene que perdonar… No soy yo”, señaló de forma reflexiva.