Jonathan Moly sorprende como modelo en New York Fashion Week

El cantante venezolano Jonathan Moly sorprendió en su debut como modelo en New York Fashion Week (NYFW), la más famosa pasarela del mundo.

Moly participó en el desfile del diseñador Laurentiu Dobre, como parte de Art Hearts Fashion, donde destacó con un look monocromático en gris carbón que combinó una camisa de cuello mao de líneas estructuradas con un pantalón de estética utilitaria, caracterizado por paneles superpuestos y detalles de cierres metálicos.

“Nunca antes había modelado, pero, como todo buen latino, nos hacemos del tamaño del compromiso que se nos presente. Lo bueno es que ya no tengo miedo escénico, porque con la música aprendí a sobrellevarlo. Así que lo he disfrutado mucho”, afirmó el artista al finalizar el desfile.

Jonathan Moly y su exitosa carrera

Moly es músico y productor con raíces latinas y una fuerte influencia de la música anglosajona. Formó parte de la reconocida agrupación Salserín y su carrera como solista ha sido una emocionante travesía, marcada por la creación de cuatro álbumes de estudio.

Actualmente se encuentra en una nueva etapa creativa con el lanzamiento de “Después de las 10”, el primer adelanto de su próximo EP, previsto para octubre. En esta producción explora la fusión de pop tropical desde una perspectiva más personal y madura, abordando nuevas historias y experiencias desde su evolución como artista.

Paralelamente, junto a su esposa Andrea Villarroel, conduce “ColapsaDos”, un podcast que ha alcanzado 5,4 millones de visualizaciones y ha consolidado una faceta artística más allá de la música.