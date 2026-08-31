Jonathan Moly sufrió aparatosa caída y con su hijo menor en brazos

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El cantante y compositor venezolano Jonathan Moly compartió en su perfil de Instagram la caída que vivió en la casa de su madre, la Miss Venezuela 1987, Inés María Calero.

Caída de Jonathan

El intérprete de “Sayonara” estaba saliendo de la residencia cuando, al bajar las escaleras, resbaló y cayó, impactando fuertemente contra el pavimento.

Moly, de 33 años, reaccionó de manera rápida, evitando que su hijo menor, Erik, sufriera algún golpe. Horas después de la caída, el artista comentó que se llevó un impacto en una de sus piernas, teniendo que utilizar vendajes.

“Afortunadamente estoy bien, no pasó nada. Aquí se ve un poquito la herida del golpe”, comentó el cantante.

Reacción de Inés María

Como buena madre protectora, Inés María salió rápidamente para ver que su primogénito estuviese bien, al igual que su nieto.

Hace algunos meses, Estefanía Moly, la segunda hija de Inés María y Miguel Moly, sufrió un incidente parecido en el mismo lugar, el cual quedó registrado ante las cámaras.

Al igual que Jonathan, la caída fue leve y sin presentar lesiones graves.