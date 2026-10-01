Jesse fue abucheado en pleno concierto tras la separación de Jesse & Joy

El exintegrante del dúo musical Jesse Joy, el mexicano Jesse Huerta, pasó un momento bastante desagradable en su más reciente concierto en Santiago de Chile, el cual se celebró días después de que se anunciara su salida del dúo que formaba junto a su hermana Joy.

En medio de la polémica que rodea a los cantantes, el artista quiso dirigirse al público pero recibió el rechazo de todos e incluso, sus palabras generaron una reacción negativa que terminó en un incómodo abucheo.

Jesse defendió la historia que construyó con Joy

Frente a la audiencia chilena, Jesse recordó los comienzos del dúo, cuando ambos interpretaban canciones en la sala de su casa con guitarras prestadas, sin imaginar que aquella iniciativa terminaría llevándolos a escenarios internacionales.

El músico aseguró que nada podrá borrar lo que consiguieron juntos y destacó que las canciones de Jesse & Joy permanecerán como parte de la historia que compartieron con sus seguidores.

“Y nada va a borrar lo que hemos construido juntos”, afirmó Jesse antes de agradecer el cariño recibido durante todos estos años.

Pero el mensaje no consiguió calmar los ánimos. La reacción de algunos fanáticos dejó claro que la reciente separación del dúo todavía genera molestia y desconcierto entre quienes han seguido su carrera.

La separación tomó por sorpresa hasta a Joy

La controversia comenzó después de que Jesse anunciara que se tomaría una pausa de la música y del proyecto para dedicar tiempo a su familia y cuidar de sí mismo. El anuncio sorprendió también a Joy, quien reveló que, ella se enteró apenas 20 minutos antes de que la noticia se hiciera pública.

La cantante de “Corre” apareció días después ante los medios visiblemente afectada y confirmó que continuará con los compromisos de Jesse & Joy. También dejó claro que su hermano es irremplazable y que seguir adelante no significa borrar la historia que ambos construyeron.

Jesse, por su parte, aclaró que cumplirá con los compromisos que tenía pautados hasta el 5 de diciembre y reiteró públicamente su apoyo a su hermana.