Jesse se aleja y Joy rompe el silencio: ¿qué pasará ahora con Jesse & Joy?

Joy Huerta, del dúo Jesse & Joy, enfrentó el martes 22 de septiembre a los medios para hablar sobre su nueva etapa musical, luego de que su hermano Jesse anunciara una pausa en su carrera y no acudiera a la conferencia de prensa que ambos tenían prevista.

La cantante apareció sola y, visiblemente afectada, reconoció que todavía está procesando la decisión de su hermano. Sin embargo, dejó clara su postura sobre el proyecto que construyeron juntos durante más de dos décadas y aseguró que, Jesse & Joy continuará.

Joy reconoce el impacto de la ausencia de Jesse

Durante el encuentro con la prensa, Joy habló abiertamente sobre lo difícil que resulta asumir el escenario sin su compañero musical y hermano.

“No está aquí la persona con la que construí todo esto”, expresó la artista entre lágrimas, al referirse a la ausencia de Jesse. También admitió que desconoce cómo responderá el público ante esta nueva etapa, pero aseguró que seguirá presentándose.

La cantante incluso planteó el escenario más incierto y es que frente a ella haya miles de personas o solamente una y, en cualquiera de esos casos, dijo, seguirá cantando.

Su declaración llegó después de que Jesse comunicara que necesitaba tomarse una pausa para dedicarse a su familia y cuidar su bienestar. El músico había aclarado que la decisión no significaba un adiós definitivo a la música.

“Jesse & Joy va a continuar”

Poco después de la conferencia, Joy publicó un comunicado en sus redes sociales para fijar oficialmente su posición.

“Por eso he decidido continuar. Jesse & Joy va a continuar”, escribió la intérprete, confirmando que mantendrá las fechas previstas para el proyecto durante 2026 y 2027, incluida la presentación programada para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

Joy también recordó una frase que había pronunciado durante un concierto en Montreal cuando dijo que el escenario siempre tendría dos micrófonos. Aunque ahora Jesse se encuentre en pausa, dejó abierta la posibilidad de que ese lugar continúe formando parte de la historia del dúo.

Jesse responde y aclara qué ocurrió

La polémica aumentó después de que la ausencia de Jesse en la conferencia generara especulaciones sobre un posible conflicto entre ellos. Sin embargo, este miércoles el cantante publicó un comunicado en Instagram para negar que hubiera querido hacer un desplante a Joy o a los medios.

Jesse explicó que su ausencia había sido comunicada previamente por su equipo y reiteró que cumplirá con sus compromisos confirmados con Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre.

Además, respaldó públicamente la decisión de su hermana y aseguró que ella siempre tendrá su amor y apoyo. También explicó que su alejamiento responde a una decisión personal que considera necesaria después de dedicar más de la mitad de su vida al proyecto.

Jesse & Joy comenzó oficialmente en 2005 y durante más de 20 años los hermanos Huerta han construido una trayectoria marcada por éxitos como “¡Corre!”, “Espacio sideral” y “Dueles”.