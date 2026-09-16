Jesse y Joy anuncian su separación: el comunicado que pone fin a una era inolvidable

La historia de Jesse y Joy está a punto de entrar en una nueva etapa luego de que Jesse Huerta, integrante del reconocido dúo mexicano Jesse y Joy junto a su hermana Joy Huerta, anunció que dejará el proyecto después de concluir la gira que tiene programada hasta noviembre de 2026.

La noticia fue comunicada por el propio músico a través de sus redes sociales, donde explicó que se trata de una decisión personal relacionada con la necesidad de hacer una pausa, estar cerca de su familia y dedicar tiempo a su bienestar.

¿Cuándo se despide de Jesse y Joy?

En su mensaje, el músico dejó claro que su salida no será inmediata. Jesse aseguró que mantendrá sus compromisos profesionales y cumplirá con las presentaciones que ya fueron anunciadas hasta el 17 de noviembre, en Londres, Inglaterra.

“Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal”, escribió al comenzar su comunicado, antes de explicar que desea tomarse un tiempo para estar con su familia, cuidar de sí mismo y encontrar el respiro que considera necesario en este momento.

De esta manera, la gira de Jesse y Joy continuará durante las próximas semanas antes de marcar el cierre de esta etapa para Jesse. Hasta la publicación de la información, Joy Huerta no había emitido una declaración pública sobre la decisión de su hermano.

En su despedida, Jesse también dedicó unas palabras a su hermana, agradeciéndole por los años de música compartida y por haberle permitido acompañar su voz con sus manos, sus canciones, melodías y la propia voz del músico.

El cantante tampoco dejó fuera a quienes siguieron al dúo durante estos años. A sus seguidores les agradeció cada concierto, cada canción compartida y los mensajes recibidos a lo largo de su carrera.

La publicación en la que anunció su decisión tiene los comentarios restringidos. Sin embargo, en una publicación anterior, relacionada con el proceso creativo de la canción “Sonreír”, algunos seguidores ya habían dejado mensajes de apoyo, cariño y nostalgia ante la posibilidad de que el músico se alejara de los escenarios junto a su hermana.

De hermanos a uno de los dúos más reconocidos

Jesse y Joy Huerta comenzaron a componer juntos en el año 2000, cuando tenían 18 y 15 años, respectivamente.

Su primera presentación de “Espacio sideral” ocurrió en 2005, durante un evento del Teletón en el Zócalo de Ciudad de México, frente a unas 100.000 personas. Un año después, el tema fue lanzado oficialmente y comenzó una trayectoria que convertiría a la dupla en una presencia constante del pop latino.

Joy recordó posteriormente aquella presentación como un momento decisivo cuando el público permaneció en silencio durante la interpretación y, al terminar, la reacción fue suficiente para que desde su disquera consideraran que habían recibido una respuesta extraordinaria.