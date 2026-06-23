Influencer mexicano podría denunciar a la cadena Telemundo: "Ofrezcan disculpas"

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Una nueva polémica llega para la cadena Telemundo, tras la advertencia del influencer mexicano El Rey Grupero, en Instagram. Desde hace varios meses el comediante viene denunciado un “abuso sexual” en contra de su hijo Enzo, de tan solo 10 años.

Las declaraciones de "Rey Grupero"

Las advertencias del exparticipante de “La casa de los famosos México”, surgen tras la opinión del conductor Carlos Adyan sobre el caso, durante un programa de la planta con sede en Miami.

El boricua expresó sin nada de filtros que “El Rey grupero” estaba “sobreexponiendo” a su hijo en el polémico caso de abuso, un comentario que generó una ola de comentarios en las plataformas digitales.

Para el mexicano fueron unas declaraciones sin sentido, destacando que no busca crear polémica por una situación tan grave a su hijo, sino buscar justicia y concientizar a otros niños para que no pasen por lo mismo.

En este sentido, tildó de insensibles e incorrectas las palabras de Carlos Adyan, un rostro de la cadera mayamera que ha presentado altercados con otros famosos como Maripily Rivera, Alicia Machado, y Aleska Génesis.

Mensaje contundente a la cadena

"Este es un mensaje para Telemundo, uno de sus comunicadores tienes que ser imparcial, y más si se trata de un caso de abuso infantil. Existen niños que han pasado por cosas durísimas, por depredadores que están sueltos y siguen atacando a niños", dice en el mensaje.

Sin embargo, el reclamo subió de tono cuando Rey lanzó una dura advertencia a la planta y al conductor: “Pido a Telemundo y a Carlos ofrecer una disculpa pública o si no me veré forzado a tomar medidas legales", destacó.

Desde mayo del 2025 el intérprete de “La sugar momia” ha denunciado ante las autoridades que su hijo fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar, exigiendo justicia debido a irregularidades y privilegios de la agresora.