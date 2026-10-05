Ibai Llanos y Gerard Piqué sorprenden con nuevo negocio

Ibai Llanos y Gerard Piqué volvieron a demostrar que su sociedad va mucho más allá de la Kings League y esta vez se metieron de lleno en el mundo de la alimentación con una apuesta que promete dar mucho de qué hablar.

El anuncio de su nueva línea de snacks de chocolate llegó este 5 de octubre y fue el propio Ibai quien se encargó de revelar los detalles a través de sus redes sociales. En un video promocional, ambos aparecen recorriendo las instalaciones donde se elaboran los productos y asumiendo, con bastante humor, el papel de supuestos inspectores de calidad.

Los españoles se incorporaron como socios y cofundadores de Plesh después de liderar una ronda de financiación de 3,75 millones de euros. El objetivo ahora es hacer crecer la compañía y llevar sus productos a nuevos mercados.

¿Qué tienen de especial los chocolates de Ibai y Piqué?

La nueva apuesta está compuesta inicialmente por cuatro productos y busca convertirse en una alternativa a los snacks de chocolate tradicionales.

Entre las propuestas aparecen bolitas crujientes y almendras bañadas en chocolate. Uno de los principales atractivos está precisamente en su composición, ya que, los productos no llevan azúcares añadidos ni polioles, además de ser fuente de proteína y tener un alto contenido de fibra.

“Que hayamos conseguido esto sin azúcares añadidos me parece una locura”, expresó Ibai al presentar la propuesta, destacando precisamente una de las características que diferencia a Plesh dentro de un mercado dominado por productos convencionales.

Plesh nació en Barcelona y ya había conseguido hacerse espacio en el mercado español antes de la llegada oficial de Ibai como socio. Actualmente, sus productos están presentes en más de 3.000 puntos de venta, incluyendo cadenas como Carrefour, Alcampo, Bonpreu y Ametller Origen.

Ibai y Piqué llevaron su rivalidad al anuncio

Como era de esperarse, el lanzamiento no podía hacerse de una manera completamente seria. El video promocional mantiene el estilo de humor que ambos han mostrado durante sus proyectos relacionados con la Kings League.

En medio de la supuesta inspección de los productos, Piqué cuestiona la forma de una de las bolitas de chocolate y asegura que está quedando ovalada. Ibai aprovecha inmediatamente para lanzarle una pulla relacionada con su carrera futbolística, provocando una discusión en tono de broma.

El streamer incluso aprovechó el anuncio para lanzar un particular reto a su comunidad. Ibai aseguró que si la publicación alcanzaba los 300.000 ‘me gusta’, él y Piqué podrían enfrentarse en La Velada del Año.