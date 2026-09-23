Hilary Duff sorprende como Lizzie McGuire y deja una pregunta en el aire

Más de dos décadas después de ponerse por primera vez en la piel de Lizzie McGuire, Hilary Duff volvió a interpretar uno de los momentos más recordados de su personaje y consiguió que la nostalgia de toda una generación regresara de golpe.

La actriz y cantante compartió el 22 de septiembre un video en sus redes sociales en el aparece recreando la famosa escena de la moneda de “The Lizzie McGuire Movie”, estrenada en 2003.

Sin embargo, un detalle que llamó la atención de sus seguidores es que Duff no se limitó a recordar la película, sino que acompañó el clip con una pregunta que encendió las especulaciones acerca de un posible regreso de la icónica estrella de Disney Channel.

Hilary Duff despertó la nostalgia

En el video, la actriz aparece con un look inspirado en el que utilizó para interpretar a Lizzie y se sienta junto a una fuente. Después de cerrar los ojos y decir “okay”, lanza una moneda por encima del hombro, tal como lo hizo su personaje en la película.

La publicación estuvo acompañada por el mensaje: “¿Alguna idea de qué pedí?”, una frase que dejó abierta la puerta a todo tipo de teorías entre sus seguidores.

La escena original ocurre durante el viaje escolar de Lizzie a Italia. Frente a la Fontana di Trevi, en Roma, la protagonista sigue la tradición de lanzar una moneda mientras pide un deseo. Poco después, ese momento da paso a que Lizzie termine involucrada con el cantante Paolo Valisari.

Aunque el homenaje parece transportar nuevamente a Lizzie hasta Italia, Hilary Duff estaba en Las Vegas.

La grabación se realizó en The Forum Shops at Caesars Palace, donde existe una réplica de la Fontana di Trevi. Por eso, las imágenes recrean con tanta precisión la escena de la película, aunque esta vez la actriz no tuvo que viajar hasta Roma para repetirla.

¿Regresará Lizzie McGuire?

La gran pregunta quedó sobre la mesa. La publicación de Hilary generó especulaciones sobre un eventual regreso de Lizzie McGuire, aunque hasta ahora la actriz no ha confirmado una nueva película, serie, reboot o continuación de la historia.

No sería la primera vez que el personaje intenta regresar a la pantalla. En 2019 se anunció una continuación para Disney+ en la que Duff volvería como una Lizzie adulta. Sin embargo, el proyecto terminó cancelándose en 2020.

El homenaje a Lizzie llega, además, en una etapa de renovada actividad profesional para Hilary. Este año la artista regresó a los escenarios con The Lucky Me Tour, después de un largo período alejada de las grandes giras.