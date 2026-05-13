Hilary Duff posa en bañador a los 38 años y tras cuatro embarazos

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La nueva edición de la revista “Sports Illustrated” tiene la imagen y belleza de la actriz y cantante estadounidense Hilary Duff.

Frescura y elegancia bajo el sol

La artista de 38 años y madre de cuatros hijos llamados Luca, Violet, Mae y Townes, posó en un ambiente paradisíaco con un bañador en color beige.

Duff también posó muy sensual y fresca con otros bañadores enteros en colores blanco, negro, café y rojo, que destacaron su tono piel.

Las imágenes demuestran lo segura y bien que se conservada la protagonista de la serie “Lizzie McGuire”, en especial tras su último embarazo en el 2024.

Una edición de figuras influyentes

La estadounidense encabeza la edición 2026, compartiendo páginas con otras importantes figuras del entretenimiento como Alix Earle, la comediante Tiffany Haddish y Nicole Williams English.

En el pasado mes de marzo la rubia estuvo como invitada especial en el show Jimmy Fallon, hablando de su carrera y cantando el tema “Roommates”, que lanzó al mercado musical este año.