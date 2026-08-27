Hijo de Guillermo Dávila debuta en una serie de televisión

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Vasco Madueño, hijo del cantante venezolano Guillermo Dávila sorprendió a los seguidores de la televisión peruana al debutar como actor en “Al fondo hay sitio”, donde su llegada ya comenzó a despertar miradas, intereses y hasta posibles conflictos amorosos.

Vasco Madueño llega a la serie como Eduardo

La aparición de Madueño ocurrió en el capítulo emitido el martes 25 de agosto, cuando presentó a Eduardo, un joven universitario que se convirtió en el centro de atención dentro del campus.

Su personaje fue introducido como un nuevo rostro de la trama juvenil y, desde sus primeras escenas, dejó claro que no pasará desapercibido.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue su encuentro con María Paz, interpretada por Adriana Campos Salazar. La joven quedó cautivada al verlo caminar por los pasadizos de la universidad, dejando entrever que podría surgir una nueva historia romántica entre ellos.

Pero Eduardo no solo despertó el interés de María Paz. Britani, personaje interpretado por Verónica Infantes, también intentó acercarse a él. Sin embargo, la respuesta del universitario fue indiferente y terminó haciéndole un desplante.

La propia promoción de la serie adelantó que la llegada de Eduardo podría traer “romance o problemas”, una incógnita que encendió la curiosidad de los seguidores de ‘Al fondo hay sitio’.

De la música a la actuación

El debut representa un nuevo capítulo para Vasco Madueño, quien hasta ahora había construido su trayectoria principalmente en la música. Su incursión en una de las producciones más populares de la televisión peruana supone además una oportunidad para mostrar una faceta artística diferente.

La llegada del joven también ocurre después de varios años en los que su historia familiar estuvo bajo el interés público. Vasco es hijo de Guillermo Dávila y de la peruana Jessica Madueño.

En septiembre de 2025, ambos artistas compartieron fotografías juntos en redes sociales, publicación en la que Vasco se refirió al cantante venezolano cariñosamente como “Mi viejo”. Dávila, por su parte, respondió expresando públicamente su cercanía con su hijo.