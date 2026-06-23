Hijo de David Beckham hará debut como actor en película de amor gay

Suscríbete a nuestros canales

Romeo, el segundo hijo del exfutbolista y empresario británico, David Beckham, hará su gran debut en la actuación con “Forty Love”. Un film con temática gay dirigida por el fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti.

Rivalidad y romance en la cancha

De acuerdo con información recogida en diversos medios, la película sigue a una superestrella del tenis llamado Sacha Gallo, cuya vida cambia drásticamente por la atracción de un chico carismático interpretado por Romeo de 23 años.

Aseguran que ambos personajes al principio presentan una intensa rivalidad, que luego que se transforma en una profunda atracción mutua de puro amor.

"Por primera vez, se enfrenta a un oponente de una naturaleza completamente diferente: el amor. Una fuerza tan estimulante como desestabilizadora, y mucho más peligrosa que cualquier cosa que haya enfrentado en la cancha", dice la sinopsis del film publicada por el respetado medio Variety.

En este sentido, resaltaron que “Forty Love” mostrará al público un romance sensual, amor, emotividad y una realidad que sucede en el deporte de alto nivel.

En el filmo Romeo estará compartiendo con actores de la talla de Paul Kircher, Guillaume Canet, Benjamin Voisin y Catherine Deneuve.

La película será estrenará en los cines de Francia el 25 de noviembre de 2026.

De las pasarelas a la gran pantalla

El jovencito nació el 1 de septiembre del 2002 en Westminster, Reino Unido.

Tiene una destacada carrera de modelaje, trabajando con grandes marcas como Balenciaga, Yves Saint Laurent y Versace.