Hermano de la pincesa Diana hace duras confesiones contra el Rey Carlos III

Charles Spencer, hermano de la fallecida princesa Diana, lanzará al mercado un libro de memorias que tiene por nombre “El canto del cisne: Diana, mi hermana”, un ejemplar en el que cuenta los momentos más felices y complicados que vivió Diana durante su vida, en especial cuando estuvo casada con el rey Carlos III.

Libro de Charles Spencer

El medio británico Daily Mail mostró en sus páginas un adelanto del ejemplar, asegurando que son revelaciones explosivas de los momentos oscuros que Diana pasó en la casa real y de cómo a su esposo y padre de sus dos hijos jamás “le importó su felicidad”.

Charles revela en el libro una llamada telefónica en la que el entonces príncipe Carlos dijo sin filtros y con mucha frialdad: “Tranquilo, la olvidaremos muy pronto”.

Además, Spencer comentó que el monarca, hijo mayor de la reina Isabel II, se opuso a que sus hijos, en ese momento de tan solo 12 y 15 años, caminaran detrás del féretro de su madre, quien murió en las primeras horas del 31 de agosto de 1997 a los 36 años, tras sufrir un trágico accidente automovilístico en París.

Tensión en la familia real

“El desprecio contenido (del entonces príncipe) por Diana, y el horror que sentía porque el mundo estuviera tan conmovido por su muerte. Fue un matrimonio fallido de Diana y el príncipe Carlos”, dice parte del artículo de Daily.

El reconocido tabloide asegura que el libro pondrá de nuevo en tensión a la monarquía británica por mostrar sin filtros la dura época en la historia de Diana, Carlos y Camila.

Un portavoz del Palacio Real se ha pronunciado por el próximo libro, asegurando que Carlos entiende que el dolor por la partida de un familiar puedo nublar el juicio de la gente, llegando afectar los recuerdos que se vivieron en el pasado.