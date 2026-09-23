Harvey Weinstein recibe nueva sentencia tras segundo juicio por agresión sexual

El caso que durante años ha mantenido a Harvey Weinstein en el centro de una extensa batalla judicial sumó este miércoles 23 de septiembre un nuevo capítulo, luego de que el exproductor recibiera una condena aún más larga por la agresión sexual a su antigua asistente en 2006.

La sentencia fue dictada después de que un nuevo jurado lo declarara culpable del atroz ataque a Miriam Haley. El exproductor, de 74 años, compareció ante el tribunal de Manhattan en silla de ruedas y escuchó el fallo mientras permanece privado de libertad.

El caso de Harvey Weinstein que volvió a los tribunales

Haley, quien trabajó brevemente como asistente de producción de Project Runway, declaró que conoció a Weinstein a través de un contacto en común y que acudió al apartamento del productor en Manhattan en 2006.

Según su testimonio, el estadounidense la llevó hasta un dormitorio y la agredió sexualmente pese a sus negativas. Su acusación fue uno de los elementos centrales del proceso que volvió a llevar al exmagnate del cine ante un jurado años después de su primera condena.

Durante la audiencia de sentencia, Haley volvió a hablar sobre las consecuencias que, según relató, el ataque tuvo en su vida y en su sensación de seguridad. La Fiscalía había solicitado una pena de 20 años, mientras que la defensa pidió un tiempo menor.

La solicitud de los abogados de Harvey argumentó, entre otros aspectos, el tiempo que Weinstein ya había pasado en prisión.

¿Por qué Weinstein volvió a ser condenado?

La nueva sentencia, ahora de 15 años de prisión, tiene su origen en la decisión de 2024 del máximo tribunal de Nueva York, que anuló la condena de 23 años impuesta por Weinstein en 2020 y ordenó repetir el juicio por considerar que durante el proceso original se admitieron testimonios que perjudicaron a Harvey.

En el nuevo proceso, celebrado en 2025, Weinstein volvió a ser declarado culpable por el cargo relacionado con Haley. El jurado, sin embargo, lo absolvió de otro cargo relacionado con Kaja Sokola y no alcanzó un acuerdo sobre la acusación de violación presentada por Jessica Mann.

Posteriormente, la Fiscalía de Manhattan decidió retirar ese cargo después de que un nuevo juicio terminara sin un veredicto, despejando el camino para la sentencia dictada este miércoles.

Tras escuchar la decisión judicial, Weinstein expresó arrepentimiento por el dolor que Haley asegura haber sufrido, pero volvió a sostener que es inocente de las acusaciones. Sus abogados también han adelantado que apelarán la sentencia.

El productor todavía enfrenta consecuencias legales en otro caso. En California cumple una condena relacionada con una violación y permanece a la espera de una nueva resolución sobre esa sentencia.