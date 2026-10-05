George Harris se reúne con Nayib Bukele y cuenta lo que más le impactó de El Salvador

El comediante venezolano, George Harris, compartió detalles de un encuentro que sostuvo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una visita al país centroamericano.

El artista aseguró que la experiencia le permitió observar de cerca las transformaciones que, a su juicio, ha experimentado la nación en los últimos años.

La reunión se produjo en el despacho presidencial y posteriormente Harris llevó sus impresiones a sus redes sociales, donde calificó al mandatario como “un hombre de fe” y destacó el arraigo que, según pudo percibir, tiene por El Salvador y sus ciudadanos.

George Harris habló de El Salvador

Más allá de la fotografía o del encuentro con Bukele, el comediante puso el foco en lo que observó durante su recorrido por el país. Harris afirmó que su experiencia en El Salvador le confirmó que, desde su perspectiva, la voluntad política y el trabajo pueden generar transformaciones importantes.

“Lo que he vivido en El Salvador me ratifica que con voluntad política y trabajo se logran enormes cambios en los países”, expresó el venezolano.

Sus declaraciones llegan precisamente en un momento en el que El Salvador continúa siendo observado internacionalmente por las transformaciones impulsadas durante la administración de Bukele, especialmente en materia de seguridad y en la manera en que el Gobierno comunica sus políticas.

El mensaje de George Harris sobre los venezolanos

Harris también aprovechó la ocasión para destacar a los venezolanos que viven en El Salvador. El humorista manifestó sentirse orgulloso de sus compatriotas y resaltó la manera en que, según señaló, han hecho suyo el país y han contribuido con su desarrollo.

Para el comediante, esa participación representa una muestra de la capacidad de los venezolanos para aportar sus conocimientos, talentos y trabajo en los lugares donde deciden establecerse. “Talentos que suman a las naciones”, fue parte del mensaje que compartió al referirse a sus compatriotas.

Uno de los puntos que más llamó la atención de su mensaje fue la invitación que hizo a sus seguidores a no quedarse únicamente con las opiniones externas sobre El Salvador.

El criollo recomendó conversar directamente con personas que viven y trabajan en el país, desde vendedores ambulantes hasta camareros, taxistas y obreros. Según Harris, escuchar cómo era su vida antes y cómo es actualmente permite obtener una perspectiva más cercana sobre los cambios ocurridos.

“No juzguen a priori”, pidió el venezolano, quien planteó que la experiencia cotidiana de los ciudadanos puede funcionar como un indicador para entender mejor la realidad salvadoreña.